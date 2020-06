Diputado en Agua Prieta, Sonora, asegura no creer en la existencia del coronavirus

Hermosillo, Sonora.-El diputado local de Encuentro Social; Carlos Navarrete Aguirre, aseveró que no existen casos de personas enfermas por Covid 19 en su región, el cual corresponde el distrito siete local.

El representante del distrito local con cabecera en el municipio de Agua Prieta, se refirió así mientras solicitaba, se permita la reapertura total del trabajo en el Congreso de Sonora.

No hay enfermos en mi distrito, gracias a Dios, dicen que hay cuatro, que hay cinco, gracias a dios yo siento que no hay enfermos, pero le vuelvo a repetir la tormenta perfecta fue esa, los cambios de clima de primavera todo el tiempo nos hemos enfermado, nos duele la cabeza, nos da calentura, nos duelen los huesos, nos manda a la cama tres o cuatro días, pero nos volvemos a levantar”, expresó.

Navarrete Aguirre insistió que no existe el Covid-19 al no conocer a algún enfermo y que de ser así, con té de canela se cura, el funcionario estatal pidió a cualquier autoridad, como en este caso, a ser responsables en sus dichos hacia la ciudadanía, pues no existe por el momento algún antídoto para ese mal.

De acuerdo al sitio del Instituto Estatal Electoral el distrito número 7 está compuesto por los municipios de Agua Prieta, Bacoachi, Cananea, Naco y Fronteras y según información de la Secretaría de Salud, en dicho distrito al momento se tienen registrados 21 casos, 11 en Agua Prieta y 10 en Cananea.

Sobre las declaraciones de un diputado local quién hizo referencia sobre el té de canela te ayuda evitar la presencia o la afectación del coronavirus, el director de Prevención de Enfermedades; Gerardo Álvarez, aclaró que es muy respetuoso de las opiniones que se registran, sin embargo debe de haber un sustento científico que determine tal aspecto en el que se basa dicha persona.