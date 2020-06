'Municipios de la esperanza', un respiro muy leve para la economía de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Los llamados ‘municipios de la esperanza’, concentran apenas el 11 por ciento del total de municipios del país, y aportan alrededor de 50 mil unidades económicas, que se traduce en cerca de un 1 por ciento, de las cinco millones de unidades económicas que existen en México, expresó Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex Sonora Norte.

Y es que, a partir de este lunes, 16 municipios sonorenses que lograron entrar a este esquema podrán retomar sus actividades económicas y de espacios públicos al no haber presentado hasta el momento contagios por Covid-19, ni sus municipios aledaños.

Sin embargo, la aportación que estas comunidades pueden hacer al Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad es muy baja, aunque visto desde otra perspectiva, para los municipios en sí traerá un respiro a la economía de sus habitantes, opinaron especialistas.

Una mala racha

La economía sonorense lleva tres años estancada y sometida a un crecimiento máximo de 1.2 por ciento anual y representando el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto Interno (PIB), nacional. Además de eso, el último trimestre de 2019 fue especialmente malo para la entidad: según las cifras del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), Sonora tuvo una caída del 2.4 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

En 2020, y ante la realidad acuciante provocada por la pandemia del Covid-19 y la contingencia sanitaria que obligó a un parón en la actividad económica del mundo, el secretario estatal de Economía, Jorge Vidal Ahumada, anunció una contracción económica entre el 7 y el 10 por ciento y una pérdida de más de 25 mil empleos.

Es por ello que el desconfinamiento de algunos municipios y sectores empresariales pudiera inyectar un poco de oxígeno a la economía estatal, aunque los llamados ‘municipios de la esperanza’ pudieran no aportar gran cantidad.

Enmarcados en la parte estatal representan algo mucho muy modesto, pero para cada municipio las actividades representan el 100 por ciento de la economía de su gente", expresó Jorge Vidal Ahumada, titular de la Secretaría de Economía.

Dijo que únicamente el municipio de Cúmpas registra actividad industrial, pues tiene una empresa de giro minero y otra aeroespacial; en esta última se estarían reactivando alrededor de 400 trabajadores.

Riesgo inminente

En contraparte al interés del sector empresarial por la reanudación de actividades, algunos actores del sector salud han manifestado que es muy riesgosa una reapertura en estos momentos, pues Sonora se encuentra en el pico de contagios, teniendo hasta 50 casos nuevos diariamente, lo que pudiera poner en riesgo a una gran parte de los trabajadores y población en general.

El doctor Cortés Lawrenz, cardiólogo en Hermosillo, expuso en redes sociales: "Soy médico y por ello no puedo aceptar una vuelta a las actividades económicas sin brújula, sin plan, navegando a ciegas; sin un mapa hecho por un estudio matemático-epidemiológico que sea guiado por variables duras, como muestreos representativos de la población sustentados en test diagnósticos, neumonías atípicas, muertes por neumonías atípicas, movilidad, condiciones de trabajo, modelo de higiene, de vivienda, ocupación hospitalaria real etc. Dado que no lo tenemos o no lo conocemos y su metodología no se he evidenciado en forma totalmente transparente, pronostico que nos estrellaremos más temprano que tarde, simplemente porque no sabemos a dónde nos dirigimos. ¡Navegaremos a la deriva sin rumbo!".

Tiempo de preparación

Los presidentes empresariales de Coparmex Sonora Norte, CMIC e Index Sonora, expresaron que será a partir de este lunes cuando inicie una etapa de preparación para los sectores que recientemente se integraron a las actividades esenciales, que son el minero, automotriz y manufactura de autopartes.

Es una etapa en la que lo que se pretende es ir preparando estas empresas para implementar protocolos de prevención de contagios", expresó Arturo Fernández, presidente de Coparmex Sonora Norte.

Por su parte, Vidal Ahumada recordó que la reactivación será de manera paulatina y escalonada.