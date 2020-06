Sonora: Municipios libres de Covid-19 optan por mantener suspensión de actividades

Hermosillo, Sonora.-Autoridades de la región de Moctezuma, Sonora, a pesar de ser considerados como uno de los Municipios de la Esperanza donde se reiniciaran actividades a partir de este lunes, por acuerdo de cabildo, se aprobó mantener restricciones a las actividades no esenciales, para evitar situaciones de riesgo por la propagación del Covid-19.

Adriana Sepúlveda Rodríguez, alcaldesa de dicha localidad, señaló que aunque afortunadamente no se han presentado casos, esta determinación se tomó debido a que se detectó en días recientes una alta movilización de personas de regiones lejanas como Hermosillo y Obregón, en su mayoría en la busca de cerveza, lo cual representa un riesgo.

No se abrieron lo que son las agencias de las cervecerías, no se permitió mediante aviso del comité de contigencia preferimos no darles permiso, porque somos un municipio autónomo y podemos decidirlo de esa manera que es por el bienestar la y la salud de los habitantes de nuestros municipio, de lo cual estuvieron de acuerdo”, expresó.