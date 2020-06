Fecanaco determina que hay afectaciones en los comercios por Covid-19

Hermosillo, Sonora.- El vicepresidente de la Federación de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad, Martín Zalazar Zazueta, consideró que muchos negocios ya se encuentran en quiebra y otros más sufrirán para levantarse, ya que los gastos por servicios a establecimientos, como pagos de sueldos y adeudos a proveedores, superan por mucho los ingresos que se percibían previo a la contingencia.

Señaló con la aparición del Covid-19 marca un antes y un después en la actividad empresarial, ya que muchas empresas deberán crear estrategias sumamente innovadoras para su recuperación.

Consideró que la puesta en operación de los sectores automotriz, minero y construcción, es como una luz al final del túnel, ya que podrían abrir la brecha para la actividad del resto de las empresas.

Dijo que actualmente la situación, es negativa tanto para los esenciales como para los que no, ya que durante dos meses no han tenido ingresos y sus gastos como rentas, agua, luz, salarios y demás responsabilidades siguen vigentes, pero no tienen dinero para cubrirlas.

Agregó que con la aparición del Covid-19 se marca un antes y un después en la actividad empresarial y en ese sentido reconoció, que muchas empresas deberán de empezar de nuevo, pero para eso ocupan del apoyo de las autoridades de gobierno con el otorgamiento de créditos principalmente.

Muchas empresas deberán de empezar de nuevo y para eso se requieren de apoyos, liquidez, créditos de parte de sus gobiernos. Esa deberá de ser la solución para que negocios de todos los tamaños puedan sobrevivir después del efecto tan fuerte que les ha provocado la pandemia del coronavirus”.

