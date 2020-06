Coronavirus golpea a Sonora: Suman 91 casos nuevos y 12 fallecimientos

Hermosillo, Sonora.- Este lunes, la Secretaría de Salud confirmó 91 casos nuevos de coronavirus en Sonora, acumulándose mil 501. Además de 12 fallecimientos, con un total 109 desde que inició la emergencia sanitaria.

Así lo informó el secretario Enrique Clausen Iberri, durante el informe diario, donde detalló que los contagios ocurrieron en 48 mujeres y 43 mujeres cuyas edad oscilan entre los 19 y 84 años.

Son residentes de: Hermosillo 31, Cajeme 23, San Luis Río Colorado nueve, Nogales ocho, Caborca cinco, Guaymas cinco, Benito Juárez cuatro, Bácum dos, Navojoa uno, Puerto Peñasco uno, Agua Prieta uno y Magdalena de Kino uno.

12 FALLECIMIENTOS

Las personas que perdieron la vida por el virus fueron siete mujeres y cinco hombres, quienes fallecieron entre el 17 y el 23 mayo y cuyas edades oscilaban entre los 52 y 86 años.

Los fallecidos pertenecían a los municipios de: Nogales cuatro, Cajeme cuatro, Agua Prieta uno Navojoa uno, Guaymas uno y Hermosillo uno.

Enrique Clausen Iberri resaltó que producto de los más de 100 decesos y más de mil 500 casos que se acumulan en el estado, ya se tiene el primer hospital con sobrecupo por pacientes internados por Covid-19, algo que se veía venir debido al aumento de la afluencia vehicular y al aumento de personas en las calles.

No es una noticia agradable en ningún sentido, pero como siempre te he dicho, yo no te voy a ocultar nada, por desagradable o preocupante que sea, esta noticia es un llamado de alerta que espero nos haga reaccionar a todos en la dirección correcta, ojalá que esto ayude a concientizar a los escépticos, a quienes todavía no creen, a quienes dicen que esto no existe, solo porque a ellos no les ha tocado ver o no conocen a nadie que le haya dado esta enfermedad”, comentó.