Por octava ocasión, se manifiesta Movimiento Antorchista de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Hay que atender a los llamados de la gente que requiere alimentos en esta contingencia, de lo contrario, tanto ricos como pobres pagaremos las terribles consecuencias de esta crisis de Covid-19 si se sale de control, advirtió Bernardino Domínguez Cruz, dirigente estatal antorchista.

Lo anterior, luego de que por octava vez no fuera recibida la comisión ciudadana que acudió a buscar soluciones con Jorge Taddei Bringas, en la Delegación de la Secretaría de Bienestar federal, bajo su mando.

Aquí ha venido hoy mucha gente que representa a miles de familias de al menos 17 municipios que le mandan este mansaje al Delegado Taddei: para quedarse en casa necesitan alimentos, para ayudar en la lucha contra el virus”, dijo el dirigente social. “Pero solo encontraron oídos sordos, ya ni siquiera evasivas o falsas promesas como el año pasado, sino claramente una política de puertas cerradas”.

Denunció Domínguez Cruz que ante la falta de alimentos, de trabajo, de recursos y ahorros, la gente humilde se ve obligada a salir a buscar que llevar de comer a la casa; pero no hay trabajo, ha habido millones de desempleados. “Esa gente, toda, quiere jalar parejo para no extender los contagios, pero la condición que pone es que le llegue ayuda asistencial para no morir de hambre: y es cuando no nos escuchan allí adentro”, señaló hacia la delegación.

Expresó que seguirán luchando hasta que alguien con cordura y voluntad haga algo en este Gobierno de la 4T, cuyos miembros sólo andan preocupados en programas electoreros, aprobándose leyes a modo para durar en el puesto más tiempo, pero se olvidan del pueblo que los llevó al poder.