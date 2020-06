Secretaría de Salud en Sonora: "Solo actividades esenciales saldrán a trabajar este lunes"

Hermosillo, Sonora.- A partir de este lunes 1 de junio se incorporan a las actividades esenciales los sectores de la construcción, minería y manufactura de autopartes.

Es por ello que el titular de la Secretaría de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri presentó la Tabla de Riesgos Covid-19, una técnica estadística que permitirá diariamente evaluar e identificar con mayor rapidez cualquier riesgo sanitario que ponga en peligro la salud o la vida misma de las comunidades de los municipios más poblados.

Este sistema servirá como medida de apoyo adicional al semáforo que estableció el gobierno federal, y dará resultados con base a los siguientes indicadores: ocupación hospitalaria, incidencia, porcentaje de letalidad, porcentaje de pacientes críticos y porcentaje de pacientes hospitalizados.

La variable de más peso son las camas de hospitales ocupadas y las que quedan disponibles en las instituciones de salud en Sonora”.

Con dicho mecanismo se vigilarán diariamente los riesgos de transmisión en los municipios con más habitantes. El secretario de Salud explicó que, si un municipio arroja una ponderación de máximo riesgo se restringirá toda la movilidad en dicho municipio, con el fin de evitar que la transmisión del virus sea exponencial y ponga en riesgo la vida de los sonorenses.

Inclusive, si es necesario, adoptaremos medidas más fuertes que las que se realizaron al inicio; por supuesto que para tomar una determinación así, previamente solicitaremos el apoyo de las y los presidentes municipales, de los organismos empresariales, de los diferentes sectores sociales, de los representantes y de sus trabajadores. Todos somos corresponsables".

Recordó que este lunes 1 de junio, las únicas personas que están autorizadas para salir a trabajar son aquellas que forman parte de las actividades esenciales.

Disposición federal

Mientras tanto, la gobernadora, Claudia Pavlovich compartió un mensaje recordando que solo se integran tres sectores a las actividades esenciales a partir de este lunes. En el comunicado, la mandataria hizo hincapié en que el estado se apegará a lo que disponga la Federación en materia de la reactivación económica.

La Federación estableció un semáforo por estados que nos permitirá saber, no solo en qué nivel de alerta estamos, sino qué sectores pueden reiniciar sus actividades...”.

De este modo, el Gobierno del estado sigue sin tomar la iniciativa para tener un plan propio. Contrario a ello, los gobernadores de Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas han alzado la voz, y manifestaron que comenzarán con la reactivación de sus economías a partir de este 1 de junio, a pesar de que el semáforo del Gobierno Federal mantiene a esas entidades en rojo.

Los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados; por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos", se expone en el pronunciamiento de los mandatarios.

En ese sentido, Clausen Iberri dijo que, ante la situación es importante hacer equipo. “Nuestro plan de reactivación económica va de la mano con el Gobierno Federal, tenemos que ser institucionales y tenemos que hacer lo que haga el país. Nuestra reactivación económica es de acuerdo a lo que dictó la Federación”.

Primero la salud

Respecto a la situación de Cajeme, donde el alcalde Sergio Pablo Mariscal, informó sobre la reapertura de actividades no esenciales a partir de esta semana, el secretario de Salud dijo no estar de acuerdo con dicha decisión, y que la secretaría de Salud, la cual preside, no lo aprueba, sobre todo al ser un municipio con alto índice de contagios.

El municipio de Cajeme, que se las está viendo duras; que hay una institución pública casi llena; que hay un hospital privado casi lleno; no podemos jugárnosla, no podemos quedar bien, diciendo que salgan cuando tenemos un problema aquí".

Recordó que lo primordial es que se conserve la salud de las y los sonorenses.