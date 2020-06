Sutspes anuncia adelanto de vacaciones a servidores públicos de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), reveló que será a partir del lunes 15 de junio cuando los burócratas estatales gozarán de su primer periodo vacacional de este año, las cuales fueron adelantadas ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Luis Antonio Castro Ruiz, secretario general de la organización sindical, explicó que de esa forma se atienden también las recomendaciones, para la protección de los trabajadores en contra de riesgos de contagio por el coronavirus.

Refirió que el periodo de asueto será del lunes 15 al viernes 26 de junio, receso que se tomará con la garantía de la recepción de los pagos y prestaciones integras a los trabajadores, a sabiendas que los más de ocho mil servidores públicos de las diferentes dependencias de manera normal toman sus vacaciones en la segunda quincena de julio.

Cuestionado sobre el cambio de fecha al primer periodo ordinario vacacional 2020, que será a partir del 15 de junio, en lugar de mediados de julio, aseguró que es una medida consensada y acorde a la situación que padecemos con la pandemia y el pico de contagio alto que registra Sonora.

Realmente son vacaciones, ahí no tenemos por ningún motivo que salir, es un periodo para hacer lo necesario, organizando en su hogar, no es para que vayan a una playa, no es para que vayan a un centro vacacional, todavía no están fijadas las medidas para que asistan a esos lugares vacacional”, dijo.