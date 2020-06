Tres diputados locales de Sonora dan positivo a prueba de coronavirus

Hermosillo, Sonora.- Los diputados locales, Filemón Ortega Quintos del Partido del Trabajo y Jorge Villaescusa Aguayo del PRI, resultaron positivos a las pruebas de Covid-19, por lo que se unen a su homóloga Rosa Icela Martínez, quien también se vio afectada de este mal, la semana pasada.

Luego de confirmar resultado positivo a Covid-19, el diputado priísta, Villaescusa Aguayo, reporta que su estado de salud es estable, sin embargo se mantiene en aislado en su casa, siguiendo las indicaciones médicas.

De la misma forma, se informó que el legislador del Partido del Trabajo; Filemón Ortega Quintos, quien es presidente de la Comisión de Salud, dio positivo al coronavirus, por lo que son tres los representantes populares que se han visto afectados con este mal.

Cabe recodar que de la misma forma, la diputada de Morena, Diana Platt Salazar, se hizo la prueba del Covid-19, con resultados negativos de acuerdo a la información que se proporcionó.

Quiero agradecer a mi familia, amigos y equipo de trabajo por el apoyo que me han brindado en los últimos días al dar a conocer que me realizaría la prueba de Covid19. El domingo 31 de mayo, me informaron que el resultado es negativo”., expresó.

Por lo anterior, comunicó que continuará trabajando con todas las medidas preventivas como hasta hoy lo ha hecho.