Autoridades confirman que aún no se necesita hospital inflable Covid-19 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Aún no se llega al escenario de saturación del sistema de salud en Sonora para hacer la reconversión de hospitales Covid-19, así lo confirmó el director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud en Sonora, Gianco Urías.

Lo que tenemos ahorita son los hoteles Covid, no llegamos a la etapa que se tengamos que disponer de algún otro inmueble como reconversión hospitalaria, por eso sólo tenemos hoteles para la gente que tiene sintomatología no grave", explicó Urías.

Detalló que el espacio que se habilitó en el SNTE de Hermosillo no es un hotel pero funciona como tal, donde de momento hay 19 pacientes por coronavirus, y además funciona como un lugar de descanso para doctores y enfermeras del Isssteson, mismo que cuenta con alrededor de 80 camas.

Uno de los hoteles Covid de la capital, ubicado en el Hotel San Martín, al norponiente de la ciudad, ha ocupado 50 cuartos de los 70 que tiene de capacidad en la última semana.

Al inicio de la pandemia, la dependencia señaló que en un escenario de saturación del sistema de salud, se optaría por habilitar el hospital inflable para atender a pacientes por Covid-19, mismo que durante el mes de marzo se instaló temporalmente para la realización de pruebas en la calle Quintero Arce y Bulevar Colosio en la capital sonorense.

Así mismo, señaló que en la Arena Sonora, que es un centro centinela ahora llamado Anticipa, diariamente en promedio se han atendido 150 personas que han acudido los últimos días a buscar ayuda por presentar sintomatología de coronavirus.

A tres meses y 15 días desde desde que se confirmó el primer caso por Covid-19 en Sonora, la ocupación hospitalaria es la siguiente: el Issste e Isssteson registran un 100 por ciento de ocupación, IMSS tiene un 84 por ciento, y la Secretaría de Salud tiene un 61 por ciento. En tanto los hospitales privados en toda la entidad se encuentran a su capacidad máxima.

Un trabajador de la salud ‘anónimo’ que se encuentran en la primera línea de batalla, compartió para TRIBUNA su visión desde la primera línea de batalla.

No se dice nada aún sobre habilitar más espacios, no nos han dicho nada, no se habla sobre el tema, todo ha estado muy en silencio sobre eso, y es algo que nos preocupa como médicos, estamos viendo como cada día llegan más y más pacientes a toda hora, si se debería habilitar un espacio más para su atención", comentó.