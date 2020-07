Sonora: Adelantarán pensión a adultos mayores y discapacitados por Covid-19

Hermosillo, Sonora.- Este 1 de julio se inició con el depósito de las pensiones a adultos mayores así como personas con discapacidad, mismo que corresponde al periodo de los meses julio-agosto y septiembre-octubre, equivalente a cinco mil doscientos pesos.

La delegación de la secretaría de bienestar en Sonora, detalló que por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se adelantaría de nuevo dos bimestres del apoyo monetario con la finalidad de beneficiar a estos dos sectores vulnerables frente a la pandemia. En tanto el siguiente pago se realizará hasta el mes de noviembre.

Así mismo indicó, que si no se ha retirado el pago anterior, se acumula con el depósito actual, sin alterar el registro del recurso en su cuenta bancaria o en su registro como beneficiario del programa.

Es decir no aplican las normas por la cuestión excepcional de que si no cobras en la fecha consecutivas se borra, no sólo se guarda ahí, el siguiente pago será en el mes de noviembre, indicó.