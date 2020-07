Sonora sigue en semáforo rojo del Covid-19; recomiendan no reabrir negocios no esenciales

Hermosillo, Sonora.- Representantes del Plan de Reactivación Económica en la entidad dijeron que Sonora permanece en el semáforo rojo dentro de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que no es conveniente que las regiones que presentan altos índices de casos, como lo es Cajeme y Hermosillo, reactiven sus actividades que no son esenciales.

Según el reporte que se tiene sobre esta situación, se refirieren al acuerdo aprobado por los integrantes del cabildo de Cajeme, quienes avalaron la reapertura de actividades no esenciales a partir del próximo 15 de julio.

Luis Núñez Noriega, responsable del programa, dijo que son respetuosos de las autonomías municipales, sin embargo, los riesgos de contagios en estos momentos son muy altos, particularmente en el municipio de Cajeme, quien mantiene una tasa de mortalidad del 17 por ciento que es una de las más elevadas de la región.

Dijo que no es posible que ante esa situación, se puede proceder a la apertura de los comercios no esenciales, por lo que lo que deben seguirse capacitando y preparando, para cuando se de la luz verde a la apertura.

Mientras el semáforo tenga luz roja estamos en máximo contagio, en máximo nivel de alerta y no es recomendable abrir sectores no esenciales de la economía, porque estamos en una situación adversa, no conviene hacerlo, porque la recomendación está muy complicada, la recomendación de la autoridad estatal y federal es no abrir actividades no esenciales", expresó.