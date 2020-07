Queda sin dictaminación caso de juicio político contra alcaldes de Navojoa

Hermosillo, Sonora.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el Congreso del Estado, extendieron el período del proceso de juicio político contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, por falta de acuerdos, debido a la situación del diputado del PAN; Eduardo Urbina quien pertenece a dicha comisión.

En la reunión de comisión, los diferentes grupos parlamentarios expresaron su opinión respecto al recurso interpuesto por alcaldesa de dicho municipio en contra de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), lo cual dio como resultado aplazar el inicio del proceso de juicio.

El diputado presidente de la comisión, Jesús Alonso Montes Piña, del Partido Encuentro Social (PES), dijo que el dictamen seguirá en dicha comisión, hasta no agotar por completo los recursos se revisión, por lo que la votación se realizará en una reunión posterior.

En ese sentido, dijo que al no resolverse la solicitud de la alcaldesa de Navojoa Rosario Quintero, para recusar al diputado Eduardo Urbina del proceso de juicio político en su contra, el desarrollo de este procedimiento quedó atorado en la comisión de gobernación y puntos constitucionales.

No hay dictamen, entonces vamos a esperar nada más la instrucción jurídica, y a través del grupo, les hacemos llegar los conceptos formales de que procede con este caso, repito, mientras no resolvamos el tema de la recusación del diputado Eduardo Urbina, no podemos continuar con los trabajos del juicio político contra la alcaldesa de Navojoa”, expresó, Montes Piña.