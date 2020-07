SCJN deja en el aire el tema de los derechos humanos en favor de las mujeres

Hermosillo, Sonora.- La representante del Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio en Sonora, Silvia Núñez Esquer, hizo hincapié en la importancia de tomar con seriedad el tema de la violación a los derechos humanos de las mujeres, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechara la propuesta de la despenalización del aborto en el estado de Veracruz.

Señaló que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de desechar el proyecto que buscaba la despenalización del aborto en Veracruz, propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara, es un tema que debe tomarse con suma importancia, ya que se dejó en el aire el proyecto, para garantizar la interrupción legal del embarazo en dicho estado, sobre todo por los altos índices de violación en menos de edad.

Cabe mencionar que la votación se dio cuatro en contra y uno a favor, con lo que se frena la discusión para modificar el marco legal y quitar las penas a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Puerto de Veracruz.

Hace mucho que aquí en Sonora hemos solicitado por escrito la despenalización del aborto a las diversas legislaturas, sin embargo al no haber una legislación que lo retome, es posible que alguien transgreda la sexualidad de la mujer, llámese por violencia y no hay exactamente una manera de sancionar, y cuando no se sanciona simplemente, se normalizan estas acciones", reiteró.