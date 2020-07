Centro Centinela ANTICIPA recibe a más de 4 mil personas con síntomas de covid-19

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud del Estado de Sonora dio a conocer los requisitos para asistir al Centro Centinela ANTICIPA en la capital sonorense, ubicado en la Arena Sonora.

Dónde tan sólo durante el día jueves se registró la asistencia de más de 4 mil personas que presentaban algún sintomatólogia por covid-19.

De acuerdo con datos de la dependencia, se debe realizar previa cita vía llamada de ANTICIPA, debido a que la atención en esta área sólo es para personas sin derechohabiencia, en el caso de las las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad de cualquier institución médica se atienden con previa cita. Exhortan a la población a no acudir si no se tiene síntomas de coronavirus y si no se cuenta con una previa cita, esto con la finalidad de evitar aglomeraciones y posibles contagios

"Me animé a ir por que había tenido síntomas como fiebre, me dijeron que ahí estaban haciendo pruebas, había fila, no respetaban la sana distancia", expresó Rolando Ruíz, ciudadano que acudió al Centro ANTICIPA.

Se esperaba sólo la llegada de 300 pacientes y acudieron más de cuatro mil personas, sólo durante el jueves, pero sólo se logró la atención para 700 pacientes quienes presentaban sintómas por covid-19.