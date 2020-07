Falta de estrategias en filtros causa problemas en frontera Sonora-Arizona

Hermosillo, Sonora.- La implementación de los filtros sanitarios en los cruces fronterizos entre Sonora y Arizona, no han sido de mucha ayuda para lograr contrarrestar los contagios del coronavirus, debido a que una gran cantidad de ciudadanos americanos y connacionales siguen pasando a México sin mayores problemas que una revisión, toma de temperatura y baño sanitizante en los vehículos, situación que ha generado tensión entre los ciudadanos fronterizos.

El problema ha escalado en mayor medida en las dos Nogales, así como por Lukeville y Sonoyta, ya que hay inconformidad de quienes ahí viven en razón de que manifiestan que las autoridades estatales no han implementado una verdadera campaña para que los norteamericanos no crucen a territorio sonorense, ni tampoco han detenido a connacionales que van hacia regiones el sur del país.

Dijeron que esta falta de control hace que se aumente el riesgo de propagación del coronavirus, sobre todo, con la el rebrote de casos que han registrado en Arizona en las últimas semanas y que genera un riesgo y un miedo latente en las poblaciones fronterizas de Sonora.

El encargado de Aduanas en Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, dijo que hace falta la implementación del Acuerdo 94, para poder apoyar a las autoridades estatales en los filtros a regresar a las personas que vienen de Estados Unidos.

Explicó que son más de seis mil carros los que han cruzado hacia México, sin embargo son 15 los que han regresado, ya que muchos viajeros no hacen caso y siguen su camino hacia el país, lo que representa un verdadero riesgo de propagación de Covid-19.

Tras la toma de la garita en Sonoyta por parte de la ciudadanía registrado y viralizado en videos de redes sociales, la activista Mara León Marrufo, dijo que hay un descontento de la comunidad contra el Gobierno estatal y el de Puerto Peñasco, debido a las restricciones que ha tomado de no dejar pasar a los residentes de Sonoyta.

Por su parte, Lina Vega, activista de Abejita del Desierto, añadió que lo que se está demandando es lo que se ha pedido desde hace muchos años: salud digna, ya que en el IMSS solo hay un turno y no hay ambulancia, ni médicos privados.

"Puerto Peñasco se aisló del mundo y muchos aquí tenemos que ir actividades esenciales, a nosotros no nos dejan pasar y al turismo sí, es incongruente. La gente que entra por la frontera sí llega a aquí, y es exponer a nuestra gente. El Centro Médico sigue sin estar, la gobernadora vino hace ya un tiempo y se comprometió, hasta el momento seguimos esperando. Estamos olvidados totalmente. Es lógico que el pueblo esté indignado, se nos está muriendo la gente", comentó.

Por su parte, el alcalde de Sonoyta, José Ramos Arzate, señaló que ha habido una falta de sensibilidad por parte del gobierno de Puerto Peñasco hacia la ciudadanía de su municipio.

El compromiso era que Puerto Peñasco recibiera a los ciudadanos porque ha habido casos que el sector salud ha mandado pacientes para una radiografía y no los dejan entrar. Ha sido un problema de falta de comunicación de parte de Kiko Munro hacia Sonoyta y el gobierno del Estado. ¿Cómo no me dejas pasar a nosotros y dejas pasar al 'gringo'? El acuerdo que emitió la gobernadora dice nada más actividades esenciales, el turismo no es esencial”, finalizó.