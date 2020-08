"Lo que les han dicho de la #LeyOlimpia, es un engaño": Olimpia Coral

Hermosillo, Sonora.- “No nos representa el dictamen de la Ley Olimpia en el Congreso del Estado de Sonora”, refirió la impulsora y creadora de esta Ley en México, Olimpia Coral Melo.

La activista de origen poblano, se manifiesto en compañía de colectivos feministas de la entidad al exterior de Palacio de Gobierno en Hermosillo, con la finalidad de expresar el desacuerdo con el dictamen de la Ley Olimpia en el Congreso del Estado, mismo que este viernes se votará y discutirá en el pleno.

Por su parte, Frida Gómez, representante legal del colectivo explicó que el verdadero sentido de la Ley Olimpia es proteger la intimidad sexual de las personas, en tanto el dictamen en Sonora queda abierto a que cualquier tipo de información se pueda considerar como privada con una sanción hasta por seis años de prisión.

Olimpia Coral, quién también es fundadora del Frente para la Sororidad Nacional y Defensoras Digitales, refirió que se intentó entablar un dialogo con el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, quién es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Siempre vamos a estar abiertas al debate, siempre va a ser perfectible, la Ley Olimpia tampoco es la panacea ni tampoco hay que romantizarla que con eso se va acabar la violencia digital, pero es la punta del iceberg, y mientras no tenga estos elementos en el caso de Sonora se podría considerar una Ley Mordaza , aún con los cambios que le hicieron”, explicó la activista.

Cabe mencionar que la Ley Olimpia ha sido aprobada hasta el momento en 22 estados del País, e incluso en algunas entidades ya se han dictado sentencias por este delito.

Sostienen diálogo

Después de la manifestación, los colectivos feministas sostuvieron una reunión con la Fiscal General del Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras, en compañía de la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña, dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno.

La activista lamentó que la reunión se haya dado después de que el dictamen estuviera por discutirse en pleno, sin embargo dijo, se llegó a la conclusión de que se trataba de un dictamen no efectivo.

Creo que ni siquiera habían leído el dictamen, o esa es la impresión que me dio a mí, no sabían que era lo que estaba pasando… pareciera que todo mundo sabía qué era la Ley Olimpia y todos se han ido por eso, pero no han examinado el tema a profundidad”, señaló Coral Melo.