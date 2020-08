Ley Olimpia: Congreso no interpondrá denuncia sobre daños al recinto

Hermosillo, Sonora.- Diversas opiniones encontradas son las que se han tenido sobre la situación que se registró en el interior y exterior del recinto del Poder Legislativo, entorno al tema de la llamada 'Ley Olimpia', la cual no fue aprobada, y enviada a segunda lectura, sin embargo se registraron posicionamientos políticos y situaciones de riesgo por daños al inmueble de parte de activistas que solicitan cambiar el dictamen de dicha ley, y las cuales no van a ser denunciadas.

Cuestionamientos sobre los presuntos desmanes que el grupo de mujeres que apoyan a la activista Olimpia Coral Melo Cruz, fue el que hizo el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, Jesús Alonso Montes Piña, quien dijo que no estuvo de acuerdo con que lo que hicieron las féminas.

En ese sentido, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Javier Duarte Flores, señaló que si bien es cierto se respetan las diferentes formas de pensar y posicionamientos políticos de cada fracción parlamentaria, es necesario que también se guarden las formas por quienes acuden al recinto legislativo.

Aclaró que por ningún motivo se justifica la violencia y daños que se presentaron, por lo cual manifestó que "es evidente que se quería generar polémica por parte de las asistentes" y que nadie las agredió como se hace ver en imágenes que se divulgaron en redes sociales.

Cuando hay voluntad de hacer bien las cosas se observa, en este caso era muy clara la intención de provocar y traían esa consigna, por lo que no se justifica por ningún lado los actos de violencia”, expresó.

En ese sentido, dijo que en aras de no generar mayores controversias sobre la situación que se presentó con las activistas, no se procederá a interponer una denuncia por daños a un recinto oficial, ya que lo que se busca es no generar mayores enconos, sino más bien que se tenga una conciliación para lograr que lo que se busca, es en beneficio de la defensa de las mujeres.

La legisladora María Dolores del Río, refirió que la propuesta presentada desde un inicio fue bautizada como Ley Olimpia, sin embargo no atiende el espíritu de la misma, por lo que una segunda lectura da el tiempo a los legisladores de revisar y modificar lo que sea necesario.

ACTIVISTAS SÍ PONEN DENUNCIA POR AGRESIONES

Por su parte, Olimpia Coral Melo y Fátima Gómez se presentaron en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para presentar una denuncia por los motivos de privación ilegal de la libertad, lesiones y otros, señalando firmemente a los guardias del Congreso del Estado.

Les pedimos la solidaridad, pues la resistencia, apoyo y lucha para Sonora está siendo sumamente fuerte, sumamente dolorosa y se me hace un nudo en la garganta el estar aquí a hasta esta hora después de simplemente querer justicia para nosotros y volvemos a pedir de nuevo justicia para todas”, señaló Olimpia Coral.

La denuncia fue presentada a nombre las mujeres que integran el Frente Nacional por la Sororidad, donde también se señalan a los diputados Carlos Navarrete y Eduardo Urbina.

Frida Gómez, activista que resultó agredida supuestamente por los guardias de seguridad del Congreso del Estado, señaló que quedó sorprendida del nivel de violencia que se ha normalizado en la entidad hacia las activistas y feministas.