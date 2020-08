PRI Sonora pide en Cajeme se respete la convocatoria para elección de Comité Municipal

Hermosillo, Sonora.- El presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins, señaló que la convocatoria para la renovación del Comité Municipal en Cajeme, es igual que para el resto de los más de 50 dirigencias que se están renovando.

Recordó que en días pasados estuvo en Ciudad Obregón, para analizar de manera directa el tema en mención, por lo que no se trata de un caso exclusivo del municipio, sin embargo, es necesario establecer que los lineamientos deben de respetarse por parte de los aspirantes al comité local.

Añadió que así como se tuvo la convocatoria para la renovación del consejo político donde se incluyeron representantes de todos los sectores, la misma tónica es para la elección del presidente del PRI en Cajeme.

Dijo que en estos momentos se realizan actividades de ese tipo también en Puerto Peñasco, por lo que la línea de trabajo es la misma en base al respeto de la convocatoria vigente.

En el caso de los aspirantes que se han dejado ver en redes sociales para la gubernatura del Estado, en este caso de Ernesto Gándara y Pedro Ángel Contreras, dijo que por respeto y en aras de guardar un equilibrio al interior del partido, no emitirá opinión alguna.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de que partido le abra la puerta de una candidatura a puesto de elección popular al ex campeón mundial de boxeo Jorge 'Travieso' Arce.

El líder del priismo sonorense se refirió a esta opción ante el anuncio del boxeador de fijar su residencia en Hermosillo, argumentando que desea retomar sus estudios académicos.

En síntesis, pues sí el quiere yo no lo descartaría, no sé si por el PRI o por algún otro partido , pero creo que, por su perfil, por su historia de vida y por lo que representa en términos de resultados deportivos, pudiera ser una carta atractiva, por qué no, espero nomás que no siga poniendo nervioso a las otras fuerzas políticas, porque sí es una realidad que se pusieron como locos y como locas cuando vieron esta relación y su participación en las redes sociales”.