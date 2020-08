Solicitan decreto para legalizar autos de procedencia extranjera y beneficiar estudiantes

Hermosillo, Sonora.-El diputado local; Carlos Navarrete Aguirre, exhortó a la federación a que publique un decreto por medio del cual se autorice la regularización de automóviles irregulares de procedencia extranjera o denominados “chocolates” que ya se encuentren en territorio sonorense y que los recursos que obtengan sean destinados para la colocación de internet en zonas rurales, para que estudiantes de escasos recursos utilicen esa herramienta para su enseñanza educativa en esta nueva normalidad.

Durante la sesión de este jueves de la Diputación Permanente, el representante popular del distrito de Cananea, dijo que está petición se ha realizado muchas veces a los diferentes gobiernos federales, sin embargo hasta el momento no se ha tenido una respuesta favorable para los dueños de esas unidades.

Recordó que en Baja California Sur, hay una propuesta a la federación para que se tenga un cobro de cuando menos tres mil pesos por unidad ante la situación financiera que también se presenta por la contingencia sanitaria.

Añadió que en el caso de Sonora, existen más de 300 mil vehículos de procedencia extranjera, por lo que hacer un cobro de tres mil 600 pesos, el gobierno federal estaría percibiendo 360 millones de pesos, a lo cual se le tendría que sumar lo que captaría el Estado por las placas y tarjeta de circulación.

Dijo que se trata de una buena propuesta que una vez que se logre, la federación debe de comprometerse a usar esos recursos a instalar el servicio de internet gratuito en todas las zonas rurales de los diferentes Estados del país.

Los carros chocolate eran los autos de trabajo, eran los que comprabamos las personas a los que no nos alcanzaba, para comprar un automóvil de agencia o seminuevo mexicano, por no contar con los recursos económicos suficientes”, expresó.

En ese sentido, manifestó que actualmente se ven en la calle circulando unidades extranjeras en muy buenas condiciones, y en casos lamentables hay quienes los utilizan para cometer delitos, es por ello que solicitan de manera directa al presidente de la República; Andrés Manuel López Obrador que se haga un decreto, para la legalización masiva de estos vehículos, con el fin de obtener recursos económicos.

Añadió que al tener un control de las unidades, estás además en los Estados y municipios pagarían placas y multas en caso de cometer una infracción de tránsito, aunado al apoyo que se busca obtener en las comunidades rurales y alejadas.

ya no son para trabajo ni en apoyo de quienes menos tienen, ahora estos vehículos se utilizan para no pagar placas, tarjeta de circulación, no contribuir al Estado, ni a los municipios, porque al no contar con placas no se les puede multar y en muchas ocasiones infringen la ley sin sufrir consecuencia alguna.

Aunado a lo anterior, se tendría un doble beneficio, primero se brinda certeza jurídica sobre el patrimonio, pero al regularizar vehículos se estarían captando recursos”, enfatizó.

Recursos que en esta contingencia sanitaria son de gran apoyo para el Gobierno de principalmente si se destinan para educación, porque en esta nueva normalidad debemos adaptarnos al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia.

Mencionó que por tal motivo, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que los recursos captados por la regulación de automóviles “chocolates” sean destinados para la colocación de internet en zonas rurales y zonas de escasos recursos para que las niñas, los niños y jóvenes utilicen esa herramienta para su enseñanza educativa en esta nueva normalidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf); Cecilio Luna Salazar, agregó que se trata de una propuesta interesante que debe analizarse a fondo para ver su procedimiento.

Dijo que en estos momentos, lo más importante vendría siendo el inicio de clases virtuales y por ende la entrega de los libros de texto gratuitos, donde si bien es cierto una parte ya se encuentra en la región, se habla que otra cantidad está detenida en el bloqueo de los yaquis, por lo que en caso de que no alcancen a llegar todos los ejemplares, se van a tener problemas en la enseñanza a distancia.

En tanto que el dirigente de la Organización del Patrimonio Familiar (Odepafa), Gamaliel Cañedo Maciel, abundó que se trata de una propuesta interesante la que se hizo de parte del diputado Carlos Navarrete, sobre todo cuando desde hace bastante tiempo se ha solicitado a la federación la legalización.

Mencionó que ellos están de acuerdo en la regularización de los chocolates, para que los dueños mediante el pago de derecho puedan tramitar sus placas y pago de impuestos que son para su propio beneficio.

Estableció que sería una gran cantidad de recursos los que la federación, Estado y municipios, van a recibir en caso de que se concrete la legalización, y destinarlos para el desarrollo de la educación.