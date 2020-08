"Tengo una propuesta concreta para los municipios": Ricardo Bours Castelo

Navojoa, Sonora.- "Esto va muy en serio, yo voy por todo rumbo a la gubernatura", señaló Ricardo Bours Castelo en entrevista con la periodista Michelle Rivera.

El empresario y aspirante a contender por la gubernatura de Sonora, habló acerca del panorama político que se vive en la entidad; de su intención de contender en el proceso electoral de 2021 y, sobre todo, la visión que tiene para poder impulsar al estado y sus municipios.

Yo me he dedicado a recorrer el estado y lo que hago es buscar problemas qué resolver; me estoy preparando para resolver los problemas y cuando llegue a las campañas llevar propuestas de soluciones. No puedo pensar en perder el tiempo en una campaña política yendo a escuchar a la gente, la campaña es para que llegues con propuestas”, apuntó.

Reconoció que actualmente hay divisionismo entre los sonorenses, principalmente por la falta de un ejercicio real de comunicación por parte de los gobiernos, por lo que es fundamental buscar converger las ideas y opiniones de todos en un mismo propósito.

¿Candidato independiente?

Respecto a la pregunta de si ya se afilió a Movimiento Ciudadano, que es el partido que le ha hecho la invitación para participar con ellos en la próxima contienda electoral, Bours Castelo dijo que no ha sido necesario e inclusive Dante Delgado, coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, le sugirió no hacerlo de momento, pues no se requiere para que pueda ser candidato.

Yo ya estoy definido y Movimiento Ciudadano también, me invitaron a mí a participar con ellos y les agradezco mucho", dijo.

En ese sentido, señaló que le han dado plena libertad para que busque mujeres y hombres preparados y comprometidos que quieran sumarse a su proyecto.

La decisión ya está tomada, el compromiso que hicieron ellos conmigo (en Movimiento Ciudadano), está muy firme; yo digo una cosa, María Dolores cometió el pecado de la dirigencia, y eso sucede en todos los partidos, ella tenía aspiraciones a la gubernatura…”, expresó.

Navojoa olvidado

Sobre la situación del municipio de Navojoa, mencionó que lo ve abandonado y con olvido por parte de las autoridades municipales hacia la ciudadanía, pues las calles se encuentran en mal estado, sucias, y en general se siente un descontento y un desánimo, lo cual suele ser un factor peligroso para la sociedad.

Dijo tener un plan para el problema de desabasto de agua que se vive, principalmente por los señalamientos de malos manejos que ha tenido el organismo operador de agua potable y la alcaldesa Rosario Quintero.

El PRI, un partido desarticulado

Bours Castelo mencionó que abandonó las filas del PRI cuando se dio cuenta que el partido no representaba los intereses de la ciudadanía. Citó el caso del PRI de Cajeme, donde no se registró nadie para contender por la dirigencia del partido.

Me llama la atención que nadie se presentó para la renovación de la dirigencia municipal en Cajeme”, comentó.

Recordó que durante muchos años el PRI en Cajeme fue el principal proveedor de votos para el partido en el estado, y ahora sorprende que nadie quiera dirigirlo.

Cuando se peleaban por él y ahora nadie lo quiere. Por el desprestigio, porque lo agarraron Rogelio Díaz Brown, lo hicieron garras, o se siguen sintiendo con poder cuando cayeron en la tercera posición en 2018”.

Al abordar temas sobre los posibles candidatos a la gubernatura de Sonora y a pregunta expresa sobre Ernesto Gándara Camou, dijo que recientemente se dio cuenta que su candidatura no estaba del todo segura en dicho partido, toda vez que se dio a conocer que Pedro Ángel Contreras, ex director general del Isssteson tiene intenciones de ir por la gubernatura como abanderado del PRI.

Pese a ello, reconoció ser muy positivo en cuanto a Ernesto Gándara y sus aspiraciones; sin embargo, ante los señalamientos de una posible alianza o de hacer equipo con Gándara Camou, dijo no estar interesado, pues no busca obtener ningún otro puesto que no sea la gubernatura.

Un nuevo enfoque

Ricardo Bours mencionó que la política se ha vuelto muy sucia en los últimos años, lo que inhibe la participación ciudadana, por lo que es importante volver a incentivar a la gente para que participe y se sume al proyecto.

Ante la contingencia por la pandemia, dijo que optó por mantenerse en contacto vía redes sociales, y a través del programa ‘Conectando con tus ideas #UnidosPeroDistantes’, que transmite diariamente a través de su página de Facebook; ha realizado una gran cantidad de entrevistas y charlas con gente preparada, sobre temas de interés público, y que le han ayudado a aprender más sobre algunas problemáticas y con ello poder armar su estrategia para saber cómo abordar las necesidades de cada sector de la población sonorense.

Por último, señaló que para sacar adelante al estado se requiere una buena administración de los recursos, toda vez que Sonora es uno de los estados más privilegiados en cuanto a recepción de participaciones federales.

Yo no voy a ir a pedirle favores al presidente de la República, ni a ver con qué ‘me tira’, yo voy a ir a exigirle lo que le corresponde a los sonorenses”, refirió.

Hizo hincapié en que, dentro de su plan de trabajo está el impulsar obras municipales, que puedan detonar la economía de las regiones.