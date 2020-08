Condusef recibe más controversias de cargos no reconocidos durante contingencia sanitaria

Hermosillo, Sonora.-La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora, reveló que de enero a julio del presente año, donde se incluye el tiempo de la contingencia sanitaria, se han recibido de parte de los tarjetahabientes más de mil 500 controversias relacionadas a cargos no reconocidos aplicados por instituciones bancarias.

Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de Condusef en el Estado, dijo que son mil 537 casos los que han recibido durante estas fechas, siendo los consumos no reconocidos los de mayor reclamo por parte de los acreditados.

Añadió que en el caso de Hermosillo se concentró el 62.2 por ciento de las controversias, seguido por Cajeme con el 13.3 por ciento y Nogales con un 2.8 por ciento.

Explicó que del total de las controversias iniciadas en Sonora durante 2020, el 15.4 por ciento fueron presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un aumento de 1.5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 que fue del 13.9 por ciento.

Agregó que los principales reclamos fueron consumos no reconocidos con 160, disposición de efectivo en cajero no reconocido con 120, transferencia electrónica no reconocida a con 107 y solicitud de trámite no cumplida con 101, por lo que se pidió a los tarjetahabientes poner la queja ante la institución bancaria para después proceder la Condusef en caso de no recibir una respuesta a su favor.