Ciudadanos amenazan con tomar casetas de la cuatro carriles por altos cobros de la CFE

Hermosillo, Sonora.-Ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad, protestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad, tras los altos costos de facturación que se han tenido en los últimos meses, los cuales han tenido un aumento hasta del 400 por ciento por ciento.

Luego de realizar un bloqueo como medida de presión en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales, los afectados solicitaron que ante la contingencia sanitaria que se vive a consecuencia del Covid-19, aunado al aislamiento social, solicitan a la Paraestatal que sea más flexible en el cobro del servicio para los residentes de Sonora, esto debido a que el último bimestre se tuvo un incrementó de forma exagerada.

En ese sentido, la señora; Guadalupe Domínguez de la colonia Solidaridad ubicada al norte de Hermosillo, señaló que al igual que ella, vecinos de otras zonas de la ciudad y del Estado, a consecuencia del aislamiento social se ven en la necesidad de tener que encender los sistemas de refrigeración por un tiempo más prolongado, lo cual se traduce en un mayor consumo de energía eléctrica y aumento en la facturación del servicio que reciben de la Paraestatal.

Dijo que en su caso, de los mil pesos que de manera normal le llegan en su recibo de luz, en este último bimestre aumentó casi a cuatro mil pesos, por lo que es urgente que las autoridades atiendan esta situación, ya que literalmente se quedan sin comer por tener que pagar el recibo de lo contrario la CFE, no se tienta el corazón y sin previo aviso acude a cortar el suministro.

Hubo gente que le llegó el triple de lo que pagaba, es demasiada luz, ahorita no estamos para quédate en casa y con qué vamos a pagar los servicios, el bimestre pasado me llegaron mil pesos, y ahora, por cinco pesos no me llegaron cuatro mil pesos”, expresó.