Dictamen de Ley Olimpia en Sonora debe ajustarse, señalan colectivos de mujeres

Hermosillo, Sonora.- Diversas representantes de colectivos por la defensa en los derechos de las mujeres, consideraron incompleto que el dictamen de la llamada 'Ley Olimpia', aprobado por los diputados de las Comisiones de Justicia e Igualdad de Género del Congreso local, por lo que solicitaron modificarlo antes de pasarlo de lleno al pleno.

En conferencia de prensa virtual, la impulsora de esta ley, Olimpia Coral Melo Cruz, urgió a los legisladores locales realizar los ajustes a la legislación aprobada, debido a que en los términos en que fue aprobada en las comisiones de justicia, derechos humanos e igualdad de género, puede generar confusión al momento de su aplicación.

Analizar el texto de la reforma no solo en la forma, sino desde el fondo, pues aún existen condiciones en el dictamen original que consideramos no son suficientes para el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la socialización, vimos un dictamen aprobado el pasado 29 de julio del 2020 que nos parece que aún no cuenta con algunos aspectos que son necesarios para el tipo penal”, expresó.

En ese sentido, añadió que el dictamen debe tener más amplitud en cuanto a los espacios que son utilizados para la producción, distribución de contenidos lesivos contra las féminas.

La activista expuso que un tercer elemento que se observa en la integración del dictamen es la utilización de términos vagos e imprecisos en la redacción del tipo penal, lo que dijo, lo hace poco entendible al incorporar conceptos amplios que pueden causar una gran dificultad al momento de las interpretaciones, aspectos que pueden afectar los procesos de judicialización.

Manifestó que los diputados locales no tomaron en cuenta las opiniones de los colectivos feministas para la dictaminación de esta ley, por lo que no están de acuerdo con la definición exacta que le dieron al delito de violación a la intimidad, ya que no es entendible para la población en general y abre la posibilidad de confusiones al momento de llevarlo a un juicio.

Representa un avance, dicen diputados

El avance hacia lograr que la Ley Olimpia sea una realidad, refleja el trabajo conjunto entre sociedad y legisladores a favor de la integridad de las mujeres sonorenses, principalmente las más jóvenes, manifestó la diputada; Nitzia Gradías Ahumada.

Resaltó que con la aprobación del dictamen en sesión de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y por la Igualdad de Género unidas, se puede decir que la Ley Olimpia está lista para discutirse ante el pleno, donde se seguirán escuchando voces, discutiendo y perfeccionando, como debe hacerse en toda legislación.

Recordó que el dictamen se aprobó por mayoría, donde se incluyen modificaciones a cuatro leyes del Estado entre las que se ubica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal, Ley de Responsabilidades Estatales, Código Civil y se agrega reparación del daño, lo que refuerza esta ley en comparación con la propuesta original y las aprobadas en otros estados.

Aseguró que para la elaboración de la propuesta, se trabajó con organizaciones e instituciones en favor de las mujeres, quienes desde su experiencia y argumentos aportaron para lograr que cumpla con las necesidades en la materia.

Es muy importante el paso que se dio con la dictaminación de esta ley que busca combatir la violencia hacia las mujeres, salvaguardar y proteger su dignidad e intimidad, sobre todo de las jóvenes y niñas que están expuestas al acoso digital”, expresó.

Por su parte, el presidente del Congreso, Javier Duarte, dijo que es la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la que va a definir la fecha de la sesión extraordinaria del pleno.

Dijo que ahí que se le podrían hacer las modificaciones correspondientes a la Ley Olimpia, debido a que se tuvieron algunas reservas de artículos que pudieran ser tocados por el resto de los diputados.