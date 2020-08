Madres Buscadoras de Sonora señalan que no quieren justicia, solo quieren paz

Hermosillo, Sonora.- "¿Por qué los buscamos? Porque los amamos"; "Hijo, escucha, tu madre está en la lucha"; "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", fueron algunas de las consignas que gritaron madres y familiares de personas desaparecidas durante la marcha que se realizó la tarde del domingo 30 de agoto en Hermosillo; esto con motivo del Día de la Desaparición Forzada.

Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, mencionó que de las más de 73 mil personas desaparecidas en México, la entidad ocupa el tercer lugar, por lo que continúan trabajando en las búsquedas para poder dar con el paradero de todas esas personas. Dijo que hasta el momento ellas han obtenido más resultados de los que ha presentado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Cada día son 15 o 20 personas las que ingresan a la página; es demasiado lo que no está haciendo nada la autoridad. Lo único que les pedimos es que nos ayuden, nosotros los buscamos en campo, pero que ellos también hagan lo suyo en el escritorio, que nos ayuden a localizarlos”.

Señaló que las autoridades son quienes tienen mejores herramientas para poder localizar a personas desaparecidas, por lo que requieren que haya un verdadero trabajo de colaboración. Mencionó que no están buscando justicia mediante procesos jurídicos, simplemente lo que quieren es paz.

La madre de un desaparecido es una madre que vive muerte en vida, porque yo así catalogo mi vida. Yo estoy muerta en vida desde que desapareció mi primer hijo, y si estoy en pie y estoy en la lucha es por ellos porque si no los busco yo, sé que nadie los va a buscar”.

En la plaza Emiliana de Zubeldía se reunió una cantidad considerable de integrantes del colectivo, algunas provenientes de distintos municipios como Cajeme, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, Magdalena e inclusive Culiacán, Sinaloa.

Ausencia de autoridades

Previo a la marcha, manifestaron que hasta fecha ni las autoridades estatales ni municipales las han apoyado en sus trabajos de búsqueda, pues han solicitado en reiteradas ocasiones donativos de herramientas o algún vehículo para desplazarse, sin tener una respuesta positiva.

No recibimos apoyo de nadie, ni una pala. Les pedimos que nos ayudaran con agua, con sueros para la marcha y tampoco tuvimos respuesta de eso, pero bendito Dios nosotros traemos la nuestra y yo no le deseo nada malo a nadie, pero algún día pueden estar en esta situación. Porque hasta que no estén en nuestros zapatos no van a entender la magnitud el problema; tanta desaparición forzada y ellos muy a gusto detrás de un escritorio”.

Respecto a la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, que se aprobó en el Congreso del estado en septiembre del año pasado, Patricia Flores apuntó que no ha sido de gran ayuda, pues a la fecha no tienen conocimiento de cuáles pudieran ser los beneficios de dicha Comisión. Por otro lado, señaló que al momento de realizar una consulta con los colectivos para la conformación de dicha Comisión, no se realizó de manera equitativa.

Nosotros supimos que iban a hacer la Comisión, pero a mí me molestó porque nada más me invitaron a mí, y ¿por qué a los otro municipios no?; invitaron a las colaboradoras de otros municipios, de otros colectivos y al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, que es el único que está más activo en búsqueda no nos invitaron. A mí no me gustó que despreciaran a mis compañeras, y yo no quise participar”.

Explicó que, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan día con día, principalmente por cuestión de movilidad, pues llegan a pagar hasta cinco mil pesos a la semana por renta de vehículos, han logrado ubicar 176 restos humanos; seis personas con vida y 28 personas en centros de rehabilitación. Sin embargo, en ocasiones sus esperanzas se desvanecen, dijo, pues cuando los restos se encuentran en muy malas condiciones es imposible poderlos identificar.

Hay restos que no se pueden identificar porque están completamente calcinados y eso para nosotros es muy doloroso”.

Un dolor que no acaba

La marcha culminó frente a la Catedral Metropolitana, donde un párroco ofreció unas palabras de consuelo para las madres. Así mismo, se llevó a cabo un pase de lista de una gran cantidad de personas que se encuentran buscando actualmente. Una de las integrantes del colectivo dedicó un mensaje a las mujeres y familiares presentes en el lugar, en donde les recordó que el trabajo lo tienen que hacer ellas y ellos, pues las autoridades no se están encargando de los casos.

Salgamos a buscarlos porque nadie lo va a hacer por ustedes. Lamentablemente las autoridades no van a hacer el trabajo que tú y que tú y que yo hacemos, con palas y picos. No sabemos buscar, pero aprendemos. Salgamos a buscarlos, somos muchos, nadie lo va a hacer por nosotros, no nos quedemos sentados a que las autoridades lo hagan”.

Hizo énfasis en que Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas, y que de momento se encuentran buscando a poco más de mil 100 personas.

No queremos que Sonora sufra más; no queremos que Sonora se vuelva una estadística más. Sonora está en tercer lugar de personas desaparecidas; México tiene más de 70 mil personas desaparecidas; ellos no han muerto, porque no descansaremos hasta encontrarlos”.

Las palabras de la mujer arrancaron lágrimas de los ojos de las presentes, pues en reiteradas ocasiones recordó lo doloroso que es para todas ellas el no saber dónde se encuentran sus familiares.

No quiero que ninguna se vaya como se fue mi madre. No quiero que ni una de ustedes se vaya de aquí sin encontrar a su hijo, porque ella hasta el último momento pidió encontrar a su hijo, y yo lo voy a cumplir, con ayuda de todas ustedes”.

Por último, hizo un llamado a la sociedad para que se comuniquen de manera anónima cuando tengan sospechas de que en algún lugar puede haber restos de personas. Reiteró que no están buscando culpables, sino que simplemente quieren encontrar a sus seres queridos para tener paz.

Tú no tuviste por qué arrebatarlo, y si ya lo arrebataste, déjalo ahí, déjalo ahí tirado, porque esta incertidumbre de no saber en dónde está, de no saber en dónde se encuentra te come aquí -se señala el corazón-, te come aquí día a día, estás muerta en vida”.

Las manifestantes soltaron los globos blancos que llevaban consigo, con la esperanza de que en algún momento puedan reencontrarse con sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.