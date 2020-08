Sonora: Piden no visitar las playas para evitar la propagación del Covid-19

Hermosillo, Sonora.-Autoridades sanitarias en Sonora, solicitaron a la comunidad en general, abstenerse de acudir a los diferentes centros balnearios de la región, para evitar una mayor propagación del contagio por Covid-19 en próximas fechas.

Esto luego de que el pasado sábado y domingo, se observó una gran cantidad de personas sobre todo en Bahía de Kino, es por ello que para este fin de semana piden a las familias a no hacerlo, ya que pudieran contagiarse o contagiar a los demás de coronavirus.

Al respecto, el titular de los Servicios de Salud en el estado, Enrique Claussen, dijo que ante las condiciones climáticas de la región, las familias como una forma de mitigar las altas temperaturas y de distracción ante el confinamiento que llevan por varios meses, han determinado salir a la playa como fue el caso del pasado fin de semana, lo cual representa un riesgo.

Ante esta situación, refirió que se tiene el dato de que durante el pasado fin de semana, estuvieron saturadas las playas como Bahía de Kino y San Carlos, con personas que no guardaron el distanciamiento social y no utilizaron el cubrebocas, lo cual pudiera contribuir a más casos de coronavirus.

Sé que quieres mucho a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, pero crees que no te va a pasar, y sí te pasa y alguien muere, no te lo vas perdonar nunca, vas cargar toda tu vida con esa culpa, y no volverás a disfrutar un día en la playa, no porque la playa se vaya a ir, sino porque ya no vas a poder compartirlo con tus hijos, con tu hermano, con tus padres’’, expresó.