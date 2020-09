Gobierno federal deja en desamparo a las policías municipales; desaparece Fortaseg

Hermosillo, Sonora.- Para enfrentar la cada vez más creciente inseguridad en los municipios se necesitan recursos para patrullas, chalecos, armas, sueldos, gasolina y capacitación, entre otras cosas más. Sin embargo, el presupuesto destinado para este fin cada vez está más mermado y la incidencia delictiva va en aumento.

Y es que, el gobierno federal decidió dar ‘carpetazo’ al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, dicho programa ha desaparecido.

Cabe recordar que el Fortaseg es el principal fondo para enfrentar la violencia en los municipios. El 80 por ciento de los recursos provienen del gobierno federal y el 20 por ciento de las localidades beneficiadas. Este año, el PEF destinó cuatro mil millones de pesos, que fueron distribuidos en 286 municipios.

Un golpe muy duro

Marco Paz Pellat, integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, calificó como pésima la noticia, ya que, dijo, era el único recurso que tenían los municipios para poder comprar patrullas o algo de equipamiento, y a como está la situación económica actual a consecuencia de la pandemia, la desaparición de este programa tendrá un impacto muy fuerte en las finanzas municipales.

Comentó que se ha mencionado que se pueden obtener algunos recursos del Fortamun, sin embargo, dicho programa ya trae suficiente presión de gasto, además de que tampoco se le incrementó el presupuesto.

Es un mal presagio, nos agarra con una mala seguridad pública; con una policía que no es totalmente confiable, ahí están los datos, el 36 por ciento de los policías municipales no han pasado los exámenes de control y confianza, habría que liquidarlos y no hay recurso para su liquidación, lo cual significa que vamos a tener problemas para tener esa policía que necesitamos, y reduciéndole los recursos pareciera ser que se está juntando la tormenta perfecta”.