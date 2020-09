El Repuve en Sonora busca reducir el robo de vehículos mediante el registro de las unidades

Hermosillo, Sonora.-El Registro Público Vehicular (Repuve), durante el presente año ha registrado 129 mil 757 unidades en diferentes partes del Estado, con lo cual se busca detectarlos con mayor facilidad en caso de que sean robados.

Los encargados del Repuve, explicaron que los vehículos registrados, se suben a la Plataforma México, como una medida que ayuda a ubicar la unidad mediante el proceso de geolocalización.

El representante del Repuve en el Estado, Aldo Durazo Bejarano, señaló que mediante este sistema también se han recuperado algunas unidades con reporte de robo, con lo cual se busca contar con una base de datos e información efectiva en apoyo a las corporaciones de seguridad.

Indicó que ante los efectos de la contingencia sanitaria del Covid-19, el trabajo se ha realizado con sana distancia, mediante el módulo que acude a las colonias con un promedio de 20 a 30 registros de unidades.

Recordó que en el proceso de registro, es sin costo por lo que se revisan los documentos y condiciones físicas del carro, para detectar algún tipo de modificación o alteración en el número de serie y verificar si cuenta con reporte de robo.

Puntualizó que todos los registros que se hacen se van a la Plataforma México que es donde se concentra toda la información de seguridad pública a nivel nacional, lo que ayuda a detectar vehículos aún en tránsito.

El director de Repuve, enfatizó que a través de este registro se busca contar con una base de datos e información efectiva de las unidades automotrices, para facilitar su localización y recuperación en cualquier parte del país donde se encuentre.

Nosotros hemos hecho moviles en otros municipios como han sido Guaymas, San Luis Río Colorado, Nogales, Empalme, Sahuaripa y Cajeme, hasta ahorita van 129 mil 757 registros, entonces lo que queremos es registrar lo más que se pueda”, expresó.

Durazo Bejarano agregó que ante los efectos de la contingencia sanitaria, el trabajo se ha realizado principalmente a través del módulo itinerante que acude a las colonias.

Recordó que en el proceso los peritos revisan las unidades tanto física y documentalmente para detectar si los autos presentan algún tipo de modificación, cambios en el número de series, reportes de robos, además de la verificación de los papeles correspondientes.

Precisó que mediante este sistema se han recuperado más de 250 unidades con reporte de robo en la entidad, gracias a la base de datos que cuentan, pues permite ayudar a la localización de los vehículos desaparecidos.

Los encargados de hacer el trámite son peritos especializados que revisan el carro, tanto física, para verificar que no tenga alguna modificación el automóvil y que no se le haya cambiado el número de serie, además de que no tenga reporte de robo, lo que ayudará a las corporaciones policíacas a tener mejor reacción en caso de robo”, estableció.