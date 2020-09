El IEEyCP junto con INE se preparan para el proceso electoral del próximo año en Sonora

HERMOSILLO, SONORA.-Representantes del Instituto Estatal Electoral y Nacional en Sonora, revelaron que alrededor de 190 millones de pesos, es el presupuesto que se destinará a los partidos políticos, para el proceso electoral 2020-2021.

En conferencia de prensa virtual, encabezada por la presidente del IEEyPC; Guadalupe Taddei Zavala y el vocal Ejecutivo del INE; Martín Martínez Cortazar, indicaron que están a punto también de determinar la distribución de los recursos para el PRI, PAN, MC, Morena, Nueva Alianza y PVEM en la entidad.

La representante del IEE, señaló que aún no queda establecido el presupuesto que se ejercerá para todo el ciclo electoral, pues falta ver costos en diversos rubros, sin embargo la cantidad suele ser alrededor del 1 por ciento del total del paquete económico que se asigna al Gobierno de Sonora.

Aclaró que el proceso electoral no tiene costo, sino más bien un valor, y este es el de poder transitar de un gobierno a otro por la vía pacífica.

Dijo que con respecto a la lista nominal, según el corte hecho el pasado mes de marzo se contabilizaron dos millones 100 mil ciudadanos que conforman el padrón electoral, sin embargo este podría variar con la actualización que se realice para tener una depuración y saber quiénes estarán en condiciones de participar en las elecciones.

Por su parte, el vocal del INE en la entidad, Martín Martínez Cortazar, aseguró que a pesar de la contingencia por el Covid-19 se trabaja para garantizar en la medida de lo posible la salud de las personas que se involucren en el proceso electoral, en el que se espera una alta participación de la sociedad para elegir a los futuros representantes populares.

Añadió que la coordinación entre autoridades electorales, será determinante para que el seis de junio de 2021, los electores sonorenses acudan a emitir su voto con total libertad, atendiendo las disposiciones que las autoridades sanitarias establezcan para ese entonces.

Este proceso, explicaron a representantes de los medios de comunicación, se está organizando tomando en cuenta dos vertientes, la primera es la protección de toda la ciudadanía y de todos los funcionarios para cuidar la salud y que puedan en condiciones de seguridad ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes.

Debemos estar preparados para que la contingencia sanitaria, no inhiba la participación de la ciudadanía el día de la jornada electoral, los trabajos de las instituciones están encaminados a motivar la participación y no evitar ninguna de las etapas que por Ley tenemos que realizar, no dejamos de lado de ninguna manera el tema de la contingencia”, señaló Taddei Zavala.