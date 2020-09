No se tuvieron ganadores del sorteo del avión presidencial en Sonora

HERMOSILLO, SONORA.-Los sonorenses no tuvieron suerte en la rifa del avión presidencial, a pesar de que se enviaron alrededor de 40 mil cachitos, para toda la región al no haber registro de que alguien resultara ganador de uno de los 100 premios económicos que se ofrecieron.

José Ramón Becheret, gerente estatal de la Lotería Nacional señaló que se tenía la expectativa de que por lo menos tres de los premios de 20 millones de pesos se quedarán aquí, sin embargo no resultó lo esperado.

Explicó que del total de los 100 premios, 76 sí tuvieron ganadores, el resto no se vendieron, de acuerdo a información de oficinas centrales, donde sobresale que algunas instituciones médicas recibirán ese dinero para utilizarlo en equipamiento, edificaciones u otras actividades necesarias.

El gerente de la Lotería Nacional en Sonora, recordó que pese a que en la entidad se vendieron más de 40 mil boletos, ninguno de los 100 premios de 20 millones de pesos cayeron en la entidad.

Desgraciadamente en estado ocasión la fortuna no nos sonrió, no nos sonrío, tenía mucha esperanza, yo dije que esperaba mínimo tres premios de 20 millones para Sonora, sin embargo no sucedió”, expresó.