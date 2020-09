Grupo de Buscadoras por la Paz solicitan apoyo de voluntarios para el rescate de familias extraviados

El colectivo Buscadoras por la Paz solicita voluntarios que tengan experiencia en rescate vertical o alpinismo que apoye en realizar búsqueda de cuerpos en un lugar localizado en el municipio de Guaymas, el cual podría ser una zona de exterminio.

Buscadoras por la Paz es una agrupación conformada en mayo de este año, la mayoría de sus integrantes son mujeres, que tienen familiares desaparecidos.

Cecilia Delgado Grijalva, quien es una de las fundadoras de Madres Buscadoras de Sonora, explicó que se unió a otras mujeres para abrir esta nueva agrupación y emprender nuevas búsquedas.

La ahora líder de Buscadoras por la Paz a nivel estatal, ha encontrado alrededor de 122 cuerpos en su trayectoria como activista. De esa cifra, 54 cuerpos fueron localizados en Puerto Peñasco, 12 en Nogales y el resto en otros municipios.

Manifestó que desde mayo a la fecha, con esta nueva colectiva, han encontrado siete cuerpos en Mina Nico, San Pedro, Chula Vista y Mesa de Seri, algunos fueron calcinados y será difícil que les puedan hacer la prueba de ADN, pero otros sí fueron identificados.

Nosotras no buscamos culpables, no queremos saber quiénes los mataron. Sólo queremos encontrar los cuerpos de nuestros familiares. Las desapariciones son heridas abiertas, porque no sabemos si nuestros familiares están vivos o muertos. Es una agonía diaria”, expresó.