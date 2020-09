Líderes empresariales afirman que bloqueos carreteros afectan la imagen de Sonora hacia los inversionistas

Hermosillo, Sonora.- El problema de los bloqueos carreteros, ferroviarios e inclusive del paso del gasoducto por Sonora por parte de la tribu Yaqui siguen dando una mala imagen para los inversionistas, lo que puede afectar severamente a la economía del estado, señalaron líderes empresariales.

Mencionaron que es un tema que tiene muchos años, pues cada cierto tiempo se realizan bloqueos por alguna inconformidad, sin embargo, los gobiernos están obligados a tomar cartas en el asunto y mantener el estado de derecho, toda vez que a pesar de que las manifestaciones son respetables, éstas no pueden seguir afectando a terceros.

Nosotros pensamos que el ejercicio de las libertades de manifestación no puede vulnerar el orden jurídico; no puede vulnerar derechos de terceros, así es que lo que no debe de permitirse por ningún gobierno, particularmente por el gobierno federal cuando se atenta contra vías de comunicación es que un grupo, por legítimo que sea su movimiento, impida el libre tránsito”, señala Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex.