Sandra María Pérez León Gutierrez expondrá su obra en Italia y Colombia

Ciudad Obregón, Sonora.-El arte sacro le abrió las puertas a Sandra María Pérez León Gutiérrez al participar en una de las exposiciones organizadas por Apalba con una virgen pintada en una cruz; actualmente se prepara para enviar su obra a Italia y Colombia.



La artista plástica ha tenido 71 exposiciones colectivas y 19 de ellas han sido virtuales, ya que durante esta pandemia se sintió bloqueada, pero después viajó a otros países aprovechando la tecnología.

En entrevista con TRIBUNA, Sandra María mostró la variedad de su obra y la forma en la que se inspira.



Sandra tiene 17 años de edad, cuando tenía cinco años le gustaba dibujar y colorear por lo que sus padres la llevaron a clases de pintura con Elsa Cacho quien le enseñó la técnica del óleo.

Durante todos estos años aprendió otras técnicas y la que más le gusta es el acrílico. Sus pinturas son variadas: arte sacro, popular, abstracto, pero todas tienen en común la textura, explosión de colores y la sensación de que las imágenes se salen del cuadro. Además de la fuerza visual sus imágenes provocan sensaciones.



El pasado 25 de noviembre, Sandra María participó en la sexta Exposición de Arte Sacro organizado por Apalba. Este año es la tercera vez que expone y en la primera ocasión que lo hizo exhibió una virgen pintada en una cruz.

Lo que me abrió las puertas a todo esto, fue la virgen que expuse en la primera exposición de Apalba”, compartió la artista plástica.

La pintora ha hecho obras en las que plasma una especie de collage porque imprime palabras en imágenes relacionadas a la cultura popular, indígena y mexicana, pero también hace arte abstracto y le apasiona.

Me encanta el abstracto porque no tiene que tener un significado fijo en sí, en cambio las otras es más como una representación gráfica de lo que quieres decir. En el abstracto puedes plasmar lo que sientes, pero la otra persona que lo ve puede sentir otra cosa al ver una obra y le da su propia interpretación”, expresó.

Su obra más reciente es la de un señor con cubrebocas en postura de oración por la situación de la pandemia.

Es un llamado para las personas que están saliendo, para que agarren la onda que capten que no son solo ellos, que no hay que ser egoístas. Yo sé que otras personas la están pasando mal y quise decir que si no lo haces por ti, que lo hagas por tus papás y hay que aprender a cuidarnos”, concluyó.