Adultos mayores denuncian atraso e irregularidades en pagos de pensión en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a las promesas de Andrés Manuel López Obrador entorno a la pensión para adultos mayores, en Cajeme, los apoyos por la Secretaría de Bienestar siguen siendo un tema incompleto; muchos denuncian que no han recibido el pago ni declaración alguna sobre dónde está su dinero.

Adultos se quejan

Pedro Robles, pensionado denunció que, desde hace 6 meses, no recibe ni el pago ni una aclaración.

Vengo y me tienen esperando más de una hora, y luego me dicen que mi pago se regresó a Hermosillo que regrese después, me dicen que el problema es de allá, pero a mí me afecta tanto por no recibir el recurso, como por la vuelta y tiempo que pierdo al venir a las oficinas de Bienestar”, declaró Pedro Robles.

Pedro añadió que por su experiencia este trámite es largo y que es un riesgo el venir a las oficinas porque siempre hay mucha gente y se aglomeran.

Estamos en pandemia y somos los que más riesgo tenemos de fallecer si nos agarra el virus, y todo porque no han sabido darnos una pronta respuesta”.

Mismo caso de Benigno Costa Pérez, quien relató que le han dado largas para poder darle su recurso, indicando esta ultima vez que, en un plazo de 20 días volviera para poder cobrarlo. “Les dije que si en esos 20 días, quien me iba a dar para comer, a un amigo le dieron una tarjeta y le dijeron que checara el saldo que ya estaba depositado y puras mentiras”. Dijo que ya suman 4 meses que no recibe el apoyo, y que no se ha cumplido la promesa que hizo el presidente de no dejar sin este recurso a los adultos mayores.

Gerardo Ramírez, otro pensionado, señaló que en su caso le informaron que hubo un problema con sus papeles, lo cual ocasionó que el sistema lo ‘botara’.

Sabemos que cuando se atrasa un pago, cuando llega viene de forma retroactiva, pero en mi caso, no sé si se me respete esa modalidad, las personas encargadas no me saben dar explicación de mi situación, solo me dicen que regrese después”.

Niegan problema

Bernabé Arana, encargado de programas sociales de la Secretaría del Bienestar en la región sur, explicó que dicho atraso en los pagos de las pensiones no existe, recordando que debido a la pandemia el año pasado, el Gobierno Federal, tomó la decisión de adelantar dos bimestres de dicho recurso, por lo cual los adultos mayores estarían confundiendo esos adelantos con faltantes.