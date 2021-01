Ciudad Obregón: Operativo de motos divide opiniones en el municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- El decomiso de motocicletas sin placas, papeles, o por no utilizar casco, ha levantado inconformidades en diferentes sectores de la población, quienes aseguran que se realiza de manera ventajosa afectando a la clase trabajadora.

Cándido Tarango, director de Seguridad Pública, explicó que este operativo no se trata propiamente de decomisar los vehículos, sino de un punto, con la finalidad de controlar el flujo de las motocicletas.

Hay gente que no tiene la cultura de usar casco, hay motos sin placas, más de una persona por moto, lo cual es un riesgo, pero también está, que las motos eran utilizadas por gente para delinquir”.

Informó además que a través de este operativo se han detenido 368 motocicletas y entre estas han detectado a 56 personas con armas, por lo que se está atendiendo el tema de seguridad.

No estamos en contra de las motos, yo tengo una, pero la tengo en regla, el punto va en que la mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo en moto”.

Ante estos decomisos, motociclistas del municipio citaron ayer a manifestarse frente a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde expresaron su inconformidad argumentando que afectan a ciudadanos que tienen que trabajar para llevar comida a sus casas y a Seguridad Pública no le importa dejarlos a pie desde tempranas horas.

El capitán, no está haciendo su trabajo, solo está quitando sus pertenencias a los cajemenses, muchos no tienen dinero para sacar las placas, además en la mayoría de los casos la moto es su herramienta de trabajo. Le tenemos miedo a los policías, pero porque no hacen bien su trabajo y afectan a los ciudadanos. Seguridad Pública hace y deshace a su gusto. En cuanto a los funcionarios, en vez de ayudar a los ciudadanos, los perjudican”, declaró Joaquín Ramos, manifestante.