Ciudad Obregón: Transporte público en la mira; buscarán orden para prevenir contagios

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido al desacato de los protocolos de prevención por parte de los conductores y usuarios del transporte público las medidas tomadas serán más drásticas para así evitar que Cajeme llegue a ‘Código Rojo’.

El uso obligatorio del cubrebocas, el respeto de la sana distancia y que el aforo por autobús sea de aproximadamente el 50 por ciento son algunas de las medidas que los ediles buscan implementar en las unidades, para lo cual primero se reunirán con los líderes de las distintas líneas.

BUSCARÁN EL ORDEN

Lo anterior fue confirmado por el regidor del Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada, “se tuvo una reunión. En la Comisión de Salud hemos venido insistiendo de forma recurrente que se haga algo respecto al tema porque vemos que el transporte público, a estas alturas, sigue transportando grandes cantidades de usuarios, sin ningún control”.

Es un tema muy importante y venimos insistiendo desde hace tiempo. Los ciudadanos se ven obligados a tomar el transporte público para desplazarse a sus trabajos y hogares. No es como ir a un restaurante, tienen qué hacerlo si no tienen otra opción y no pueden seguir exponiéndose al Covid-19 mientras lo hacen”, explicó la regidora, Carmen Susana, al respecto.