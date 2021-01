Bajarán del camión en Cajeme a quien no porte cubrebocas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haberse aprobado en la Comisión de Salud de ahora en adelante los conductores del transporte público podrán bajar de la unidad a aquellos pasajeros que no cumplan con el uso del cubrebocas, además solo se tendrá una capacidad máxima del 40 por ciento de aforo.

En el caso de los taxis se permitirá de una a dos personas utilizando cubrebocas y la unidad deberá tener divisiones de acrílico, por su parte Seguridad Pública apoyará mediante filtros solicitando que quien no porte cubrebocas sea bajado de la unidad, así mismo se tendrá especial vigilancia para reportar a los elementos que pidan dinero para permitir incumplimiento en el transporte”, declaró la regidora y presidenta de la comisión, Carmen Susana Valenzuela.

Por su parte, Gilberto Cornejo Clark, titular de la Delegación de Transporte en Cajeme, explicó que no se ha dejado de trabajar en las medidas preventivas, colocando en todas las unidades la publicidad preventiva, agregó estar de acuerdo en estas medidas tanto para las concesiones urbanas como en las suburbanas.

Sobre el punto de añadir más camiones para no afectar la frecuencia de unidades, aclaró que estas serán habilitadas en la hora pico, esto debido a que por la baja afluencia de usuarios no es rentable el tenerlos circulando todo el turno.

¿Multas?

De momento Seguridad Pública, dio a conocer que por lo pronto no se aplicarán sanciones,

solicitamos del mismo modo a los transportistas, que mantengan un máximo a bordo del 30 al 40 por ciento de capacidad, y que si ven un filtro nos apoyen deteniéndose para hacer la revisión, buscamos que Cajeme no llegue a riesgo máximo en el tema de contagios de Covid”, explicó el capitán Cándido Tarango.

Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Chóferes del Municipio de Cajeme, opinó que, como parte del gremio de taxis, están de acuerdo en la prevención, por lo cual apoyarán para que todos los servicios de transporte aporten en la disminución de casos por covid.

Con estas medidas buscamos que el transporte no sea un factor de riesgo, recordemos que primero está la salud, y estamos de acuerdo con estas medidas que se implementan a partir de este viernes”, declaró la dirigente.

VOZ CIUDADANA

José Luis Mena Ramírez, ciudadano, declaró estar de acuerdo con estas nuevas medidas, ya que señalando que también se debería de implementar operativos a los transeúntes que no portan cubrebocas.

El criterio no se maneja de forma general, ni en taxis o camiones, en camiones nos ha tocado viajar y hay mucha gente parada, en taxis hemos visto hasta cinco pasajeros y eso está mal, las autoridades deberían de ponerse más estrictos, en no subir tanta gente, de nada sirve que, si mi esposa y yo nos estemos cuidando y se sube una persona sin cubrebocas, ya no sabes si está enfermo o no”.