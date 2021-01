Programa ‘Reto 100 días de Resultados’, es opacado por los homicidios en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) y el Gobierno Municipal, informaran una disminución en los delitos de violencia familiar y robo en general, dentro del programa ‘Reto 100 Días de Resultados’, la percepción de los cajemenses, es de una constante inseguridad.

Los 47 homicidios dolosos presentados en los 22 días de este 2021 superan el mismo periodo de años anteriores, lo cual contrasta con la afirmación de Sergio Pablo Mariscal al asegurar que “que los diferentes delitos vienen a la baja”.

El informe de los 100 días dice que el programa lleva activo 50 días, tiempo similar al que Cándido Tarango lleva en el puesto, y habla sobre los delitos de violencia familiar en Cajeme donde se recibieron mil 513 llamadas de auxilio al 911, se abrieron 113 carpetas de investigación, se realizaron 11 detenciones, se judicializaron 30 carpetas y se lograron 45 soluciones. En el delito de robo en general se informó que se han resuelto 227 casos tanto en sede ministerial como en sede judicial.

Los resultados no son buenos

El representante del partido Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada, declaró que, si uno ve los resultados desde la llegada del capitán Cándido Tarango, como titular de Seguridad Pública Municipal, no se ha notado ningún cambio.

Le he comentado al capitán Tarango que existe mucha gente que no denuncia por temor y falta de confianza en la corporación, que es lo que se debe de trabajar, estos hechos se siguen viendo, lo preocupante es que no hay voluntad por parte de la administración”.