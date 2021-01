Por pésimo servicio en el transporte público cajemenses dicen no al alza de tarifa

Ciudad Obregón, Sonora.- Unidades en mal estado, incumplimiento de horarios y camiones sin aire acondicionado son algunas de las limitantes que los usuarios del transporte urbano de Cajeme señalan como impedimento para un posible aumento en sus tarifas, ya que consideran que el servicio no amerita el costo actual, menos un incremento.

La intención de aumentar la tarifa fue dada a conocer los primeros días del año por el delegado estatal de la Confederación Nacional del Transporte Urbano de Personas (Conturmex), Román González Cameros, denunciando que la tarifa actual del servicio de 9 pesos, no es suficiente para solventar los gastos de operación.

Lee también: Otro más: Orlando 'Siri' Salido se registra como precandidato por el PT para alcaldía de Cajeme

María Esther Soto, ciudadana y usuaria del transporte, calificó como una incongruencia el aumento del servicio, argumentando que, si no suben los sueldos y la falta de trabajos por causa de la pandemia, sería un golpe a los ciudadanos que necesitan transportarse en ellos.

Actualmente las unidades son obsoletas, no valen lo que cobran, no respetan las indicaciones de no subir mucha gente, y pasan cada que quieren, por lo cual no estaría de acuerdo con que llegaran a cobrar 12 pesos”, explicó la ciudadana.