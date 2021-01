¿Dónde quedó la transparencia?; reportan que página del Ayuntamiento de Cajeme no sirve

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que el Ayuntamiento debe cumplir con compartir la información pública por medio de la página web, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, Cajeme sigue sin transparencia. Desde hace una semana la información no se actualiza y recientemente la plataforma dejó de servir mientras que las autoridades no saben cuándo se arreglará.

Desde mediados del presente mes el portal dejó de funcionar y las autoridades correspondientes no tienen una solución aún, lo cual ha despertado la inconformidad de asociaciones civiles locales y titulares de cámaras empresariales. Al entrar a la página https: //www.cajeme.gob.mx/ en el apartado de 'transparencia' manda a la liga http://transparenciav2.cajeme.gob.mx/ la cual marca error, "Network Access Message: The page cannot be displayed", menciona el banner que aparece en pantalla.

Así se ve la página, no sirve

TRIBUNA buscó a Israel Morales Martínez, titular de la Oficina de Transparencia municipal para conocer un plazo o el por qué de la falla. Sin embargo, Morales Martínez, mencionó que primero tenía que pedir permiso para dar declaraciones. Después fue la encargada de comunicación, Mercedes Burboa, correspondiente al área de Seguridad Pública, quien dijo que desconocen el tiempo exacto que lleva fallando el portal y explicaron que "primero se mantendrán pláticas con ingenieros de Informática", antes de brindar una explicación al respecto.

Julio César Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Obregón, expresó su inconformidad por la situación en la que se encuentra el tema de la transparencia.

Es un derecho fundamental de los mexicanos según el Artículo sexto de la Constitución. A su vez hay una serie de leyes que forman parte del sistema nacional y estatal anticorrupción que establecen que las autoridades deben cumplir", señaló.

Agregó que durante los años que ha estado al frente de Canacintra, "hay una falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento en lo que la Ley marca. La falta de transparencia no es más que el reflejo de la administración que tenemos en la actualidad en Cajeme. Si las acciones que las autoridades dicen hacer no están sustentadas en el portal, entonces no tienen validez".

Nosotros hemos insistido muy frecuentemente en que exista y se garantice la transparencia en Sonora y en el municipio. El portal es el medio por el que se obtiene la información pública, es un derecho que tienen los ciudadanos y las autoridades deben hacer que funcionen correctamente", manifestó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Jesús Nares.

Marca un error la página web una vez que entras para consultar. Es sumamente importante que en este primer trimestre del año el portal funcione correctamente, ya que es vital para revisar los resultados de los trabajos realizados en esta administración”, dijo, Tania Armenta, presidenta de la asociación Civil 'Yo Observo Cajeme'".

Recordó que el portal es el camino más fácil y didáctico para que la ciudadanía desde sus hogares o sus lugares de trabajo puedan encontrar información sobre la administración municipal.

Esperemos que este problema sea a causa de que se está actualizando la información. A través de este enlace podemos ejercer nuestras obligaciones como ciudadanos de mantenernos informados de lo que sucede en nuestro municipio", señaló.

