"No me rendiré hasta encontrarlo": Charlín busca a su hijo Carlos; desapareció hace un año en Guaymas

Ciudad Obregón, Sonora.- Detrás de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se encuentran las historias de mujeres que viven en la resiliencia; madres que harían todo por sus hijos, incluso salir al monte y exponerse para buscarlos en una fosa clandestina. Una de ellas es Charlin Hunger Boner, quien afirmó que no se rendirá hasta encontrar a su hijo Carlos Antonio.

La valiente mujer perteneciente al colectivo Buscadoras de la Paz en Guaymas, participó durante la última megabúsqueda que se llevó a cabo en Ciudad Obregón, asegurando que no se dará por vencida hasta encontrar a su hijo, quien desapareció hace aproximadamente un año.

Agregó que su hijo, Carlos Antonio Arredondo Hunger, desapareció en el municipio al que pertenece y dijo que durante cada búsqueda tiene la esperanza de encontrarlo.

En la actualidad tiene 30 años de edad y no me voy a rendir. En las búsquedas uno se olvida de todo el mundo. No existe el miedo, no existen los nervios porque todo tu enfoque está en encontrar no solo a tu hijo, sino a todos los demás desaparecidos, los buscamos a todos”, expresó.