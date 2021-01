¡Alerta en Cajeme! Por posibles fraudes en la venta por Internet de tanques de oxígeno

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el anuncio por parte de la Policía Cibernética, de varios casos de víctimas de fraude en la Ciudad de México por medio de páginas web y en redes sociales, al tratar de comprar o rentar tanques de oxígeno medicinal, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, alertó sobre esta modalidad de fraude.

El titular de la dependencia, Diego Salcido Serrano, informó que luego de los 290 reportes, y los 13 sitios fraudulentos eliminados, la alerta, se extiende para que a nivel local no se caiga en estas estafas.

Así mismo el funcionario alertó sobre la compra a través de Marketplace de Facebook, ya que se desconoce si el tanque cumple con los requerimientos de seguridad necesarios, si el contenido es realmente oxígeno o si aún no caduca esta mezcla de gases.

Por su parte, el jefe de Unidad de Control Sanitario de Ciudad Obregón, dependiente de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), Walter Arvizu Tineo, explicó que, al haberse convertido este insumo en uno de alta demanda, se mantiene una constante vigilancia respecto a su comercialización y distribución en establecimientos no autorizados, pudiendo decomisar y suspender a quienes actúen de forma irregular.

Adquirir estos insumos en negocios no regulados, lleva el riesgo de que el producto no sea el ofertado, no existe una seguridad, convirtiéndose en un riesgo mayor a la salud", finalizó el funcionario.