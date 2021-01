VIDEO:Empresario de Cajeme expone amenazas de funcionarios de Morena; le robaron y le deben 10mdp

Ciudad Obregón, Sonora.- Apareció un espectacular en la entrada sur de Ciudad Obregón donde se señala a dos funcionarios de la administración de Sergio Pablos Mariscal por “tráfico de influencias, amenazas, abusos de poder, prepotencia, extorsión, robo con violencia, actos sin procedimientos legales, violaciones al debido proceso y a los Artículos 7, 14 y 16”.

Los señalados son José Carlos Galindo Gutierrez, director de Desarrollo Urbano y Julio Gutierrez Apodaca, encargado de proyectos especiales de Cajeme. La lona fue colocada por el empresario Julio César Yepiz Matuz quien afirma que “no tiene miedo” y no cederá ante al abuso de poder cometido en su contra.

Existe un procedimiento legal

En entrevista con TRIBUNA Yepiz Matuz expusó que la administración pasada fue la que quedó debiendo cuatro contratos por lo que la demandó. Pero la actual, con Mariscal al frente, también se negó a pagar y por ello se fueron a juicio. Actualmente se le deben más de 10 millones de pesos.

Ninguna persona en el lugar le explicó a Yepiz Matuz el por qué

Existe una demanda ante el ayuntamiento y por tal motivo existen represalias por su parte. Han estado destruyendo las estructuras que aún están en litigio y en posesión de ellos. Esa es la razón por la cual se interpuso la demanda que está en los juzgados y que ya se ganó en primera instancia y cuya sentencia fue en contra del Ayuntamiento”.

La situación escaló porque personal del Ayuntamiento comenzó a destrozar las estructuras, el empresario grabó varios videos donde se observa que patrullas, grúas y demás personal participaron en el hecho sin darle ninguna explicación.

“De los seis (espectaculares) que tumbaron, en dos fueron sorprendidos en flagrancia del delito y se pudo documentar con videos que, sin procedimientos legales, fuera de horarios y participando todas las dependencias”.

Yepiz Matuz, mencionó que ninguna de las personas que retiraron las estructuras contaba con documentos, órdenes ni oficios para realizar los actos. “Simplemente por qué Galindo les ordenó y el abogado Julio César Gutiérrez, el cual se ve en el video que coordinó y dirigió todo. Se negó a presentar documentos, identificaciones y declaró en el video que él ni en funciones estaba, pero si les daba órdenes a todos e incluso al oficial de que se callara. Todos negaron tener algún documento, orden o procedimiento legal para hacer lo que estaban haciendo”. El ayuntamiento se llevó los espectaculares

Cabe señalar que, aunque Yepiz Matuz estuvo presente en varios de los hechos las estructuras han sido levantadas por el Ayuntamiento y retiradas sin explicación alguna muchas veces por una grúa sin rotulado ni placas como lo expone en sus videos.

“Son campañas negras”

José Carlos Galindo, quien hace poco menos de dos semanas presentó su preregistro para la alcaldía, afirmó que se trata de una “campaña negra” en contra de los servidores públicos que se señalan en el espectacular.

Lo que sucedió aquí es que esta persona colocó unos espectaculares de forma clandestina durante la madrugada en un sector público, sin mediar los permisos de seguridad correspondientes, por lo que se procedió a retirar la estructura y los espectaculares “, señaló.

Agregó que “esta persona ya había hecho ciertos movimientos raros en el Ayuntamiento y se le dijo que ya no podía operar así, pero no hizo caso. Aquí no hay empresarios especiales, todos deben actuar conforme al reglamento y tramitar el permiso como se debe”.

Aceptan deuda

Saúl Benítez, secretario general del Ayuntamiento, admitió que sí hubo contratos por parte de la administración anterior y que es responsabilidad del Ayuntamiento asumir la deuda.

"Lo que yo conozco es que la pasada administración no le cumplió con el pago y tuvo que demandar al Ayuntamiento, incluso hay algunos juicios que ya se ganaron y esta persona está en su derecho. Platiqué con Yepiz Matus y quedó de traer una propuesta hace tiempo, pero nunca la trajo. Es difícil decir si se le pagaría en este preciso momento porque el Ayuntamiento carece de recursos. Se tienen que analizar y ver la mejor forma de resolver la situación”.

Agregó que es una situación que debe verse con seriedad y evitó “caer en especulaciones sobre si es o no una campaña negra. Lo que sí considero es que esta no es la forma de resolver la situación, pero cada quien está en su derecho”.

A través de sus redes sociales el alcalde Sergio Pablos Mariscal dijo que en su Gobierno respetan y hacen respetar el Estado de Derecho, “es por ello que en cualquier caso donde no hay apego a la normatividad y reglamento municipal, se procede en consecuencia, tal como se hizo con el retiro de espectaculares que no contaban con permiso”.

Para su instalación en varios puntos de la vía pública.

“Para su instalación en varios puntos de la vía pública. Hemos sido denostados por quién se dice afectado, mismo que, durante horas de la madrugada, levantó estructuras para colocar dichos espectaculares, sin contar con los permisos correspondientes”.