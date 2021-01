Presupuesto de egresos 2021 es aprobado rapidamente y causa inconformidad de los regidores

Guaymas, Sonora.- Sin darle prioridad a temas como el mejoramiento de los servicios públicos, obras y asistencia social, la mayoría calificada de regidores aprobaron el Presupuesto de Egresos de 2021, además en algunas dependencias como el Instituto Municipal del Deporte y Profeco se aumentaron los recursos y gastos. Cinco regidores abandonaron la Sesión de Cabildo celebrada el 31 de diciembre, al reclamar el hecho de que se les entregaron dictámenes de 445 páginas con una hora de anticipación, donde se aprobaría un presupuesto de 765 millones de pesos.

Sergio Carlos García Rascón, regidor de Movimiento Ciudadano, indicó el mal servicio de recolección de basura que tiene desesperados a los residentes de muchas colonias. “Tenemos carencia de alumbrado público y un total desorden en los panteones, y vemos que la alcaldesa Sara Valle se preocupa por programar liquidaciones jugosas para cuando termine la administración”. Tales señalamientos provocó el descontento de la presidenta municipal, al solicitar al edil que se avocara al tema del presupuesto, situación que causó el disgusto de los demás regidores, al existir desacuerdos en el rubro de las finanzas, optando por abandonar la reunión Ernesto Uribe Corona, Jesús Olmedo Samaniego, Sergio Carlos García y Daniel Cardoso Arroyo, molestos por no otorgárseles el uso de la voz.

“Es una falta de respeto que la alcaldesa pregunte a los demás si podemos participar, no hay razón de seguir aquí si van a hacer lo que se les dé la gana, se burlan del ciudadano y no nos dejan participar, los derechos de los regidores no pueden ser sometidos a votación”, refirió Cardoso Arroyo.

José Luis Portillo Liera, regidor de Morena, dijo “veo que algunos compañeros, les importan más sus celulares y que levantan la mano sin saber o conocer qué se está votando”. “Resulta imposible haber leído 445 páginas y los demás integrantes del Cabildo no están dispuestos a deliberar, a debatir y a tomar decisiones, porque dispensan la lectura de los dictámenes sin leer el orden del día, la alcaldesa hace señalamientos sin argumentos y se ha referido a cuestiones más bien políticas”. Además, relató que “en el tema de la aprobación del presupuesto, vemos cómo el titular del Deporte y la coordinara local de la Profeco, que es pariente de la alcaldesa, ganen más que el síndico. Es un verdadero abuso del presupuesto”, detalló el edil.

Miguel Ángel Torres Rubio, presidente del Patronato de Bomberos de Guaymas, agradeció a los regidores de la Comisión de Hacienda atender petición y aprobar el incremento del 10 por ciento que venían solicitando en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2021. “Por ejemplo, 6 mil pesos al mes lo que gana un bombero, van a ser 600 pesos más para cada uno, la verdad pensábamos que no iba a haber nada, habíamos pedido más, pero el 10 por ciento es un avance”