Cajeme: Por la inseguridad, repartidores de comida restringen colonias para hacer entregas

Ciudad Obregón, Sonora.- Denunciando una alarmante ola de violencia y pocas condiciones de seguridad por parte de las autoridades municipales, para realizar su labor, repartidores de comida tanto de plataformas móviles como independientes, informaron de un listado de colonias donde no estarían entregando pedidos, debido a lo conflictivo de dichas zonas.

Carlos, empleado de plataforma digital, detalló que desde hace meses se tienen detectadas estas áreas de riesgo, pero que a raíz del asesinato de un compañero el pasado 24 de septiembre, decidieron limitar el servicio y en algunas colonias incluso restringirlo.

Las colonias reportadas como de riesgo y que se trabajaran solo en caso de que el repartidor tenga la disposición son: Machi López, Nuevo Cajeme, los Presidentes, Real de Sevilla, las Haciendas, Santa Fe, los Alisos, Amanecer 1, la Guadalupe, Sierra Vista, los Ángeles, San Antonio, Puerta de Hierro, Luis Echeverría, Luis Donaldo Colosio, los Héroes, Villas del Trigo, Villas de Cortez, el Rodeo, Cuauhtémoc Cárdenas, Campanario, Cajeme, Matías Méndez, Linda Vista y Vista Hermosa.

Mientras que en las colonias: Beltrones, los Pioneros, los Monjes, Puente de Picos, las Areneras, Amanecer del Valle; no se estará ingresando para entregar pedidos, añadiendo que esto se debe a la falta de garantías recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Juan, repartidor de comida, explicó que pese a esta medida, no todos los trabajadores tienen la posibilidad de protegerse mediante esta medida. “No todas las plataformas dan la opción de ver a donde se llevara el pedido, en mi caso, yo solo puedo saber el destino una vez que recojo la orden, y no tengo opción de cancelar porque me pueden dar de baja de la aplicación”.

Por lo anterior, explicó que es mediante grupos de WhatsApp, que se apoyan entre varios compañeros y cuando tienen viaje a una colonia de las calificadas como de riesgo, se notifica para que quienes este por la zona apoyen en caso de un incidente. “Algunos cargamos objetos para defendernos, como gas pimienta, bates de beisbol o algún otro”, finalizó.

