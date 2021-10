Esto es todo lo que debes saber sobre el litio y Reforma Eléctrica que impulsa AMLO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado viernes 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley para realizar una reforma constitucional en materia eléctrica y otros energéticos. Aprobar o no la propuesta del presidente, podría ser relevante para delimitar el camino a tomar por México y delimitar su capacidad económica.

En la 'Mañanera' de ese 1 de octubre, realizada en Morelos, el presidente López Obrador confirmó que envió a la Cámara de Diputados la iniciativa y explicó que con ésta se pretende, además de modificar los precios de la luz eléctrica y otros combustibles, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según el mismo mandatario.

La iniciativa que se envió al Congreso para fortalecer a la CFE con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del gas", explicó el presidente de México.

En este mismo discurso, señaló que es indispensable "tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular", en especial, en esta época donde la crisis por Covid-19 continúa y especificó que con esta reforma la CFE tendría 54 por ciento del mercado, en tanto que el 46 por ciento seguiría con las empresas particulares; así habría una verdadera competencia, según el mandatario federal.

El mineral más preciado

Uno de los puntos más destacados de la reforma es que contempla el tema de la explotación del litio, el cual se quiere dar sólo a la nación, "es decir, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo es de los mexicanos, de la nación”, aseguró López Obrador.

En dicho proyecto, los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, por lo que será el Estado el que intervendrá en la exploración y producción de estos, detalló el titular de la Secretaría de Gobierno, Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, explicó que las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales, como el oro y plata, permanecen; sin embargo, no podrán ser utilizadas para la producción y explotación de litio.

Actualmente existen ocho concesiones otorgadas para la posible explotación de litio que el presidente prometió respetar, siempre y cuando acrediten ante CFE y la Secretaría de Energía (Sener), que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para iniciar la producción. Sin embargo, recalcó que solamente una de las ocho empresas ha realizado el trámite.

La Secretaría de Economía reveló que actualmente no existen yacimientos de litio en el país que hayan sido o estén siendo explotados, pues la extracción del codiciado mineral apenas se encuentra en una etapa de exploración.

¿Qué es el litio?

Es importante aclarar qué tipo de material es el litio y las funciones que lo hacen uno de los minerales más codiciados del mundo para entender el porqué, el gobierno le quiere pelear a las empresas sus explotación y el impacto que podría tener en Sonora las decisiones que se tomen al ser el estado donde más abunda.

El litio es un mineral que se usa en la creación de baterías para celulares y automóviles eléctricos, por ello, lo consideran “el petróleo de la nueva era energética”, pues en el futuro será vital para varias industrias.

En su estado puro, es muy inestable y explosivo al contacto con el oxígeno, por ello se almacena en aceite. En el siglo XIX los médicos usaron el litio para tratar la ‘locura gotosa’ y años después sus sales se utilizaron en Estados Unidos para las dietas de personas con enfermedades cardiacas, pero se produjeron muertes y la FDA prohibió su uso terapéutico.

Estudios sobre

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que México cuenta con 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de litio, lo que ubica a la nación en el noveno lugar en posesión de este mineral. Sin embargo, durante el siglo XX el litio era usado en el país para la industria de la cerámica y el vidrio, además fabricar tubos de televisión.

El yacimiento de litio más grande de México se localiza en Sonora, justo en la zona serrana de la entidad, donde la empresa canadiense Bacanora Lithium tiene el permiso para explorar y extraer el mineral, proyecto considerado por Mining Technology como el más importante en la industria del mineral.

A nivel mundial Bloomberg calcula que las ventas anuales de baterías hechas con litio podrán alcanzar 100 mil millones de dólares para 2029 del producto en el que Bolivia es el país con la mayor reserva, con 21 millones de toneladas, y controla el 70 por ciento del mercado global junto a Chile y Argentina.

AMLO advierte que no habrá concesiones

El 7 de octubre, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá que la explotación del litio sea controlado por el sector privado, ya sea por la reforma que propuso para que se nacionalice el mineral o negando concesiones.

El tabasqueño también dijo esa misma mañana que los legisladores que voten contra la reforma eléctrica que incluye la nacionalización del litio, cometerán una “traición a la patria”.

Además para que no se hagan ilusiones con el litio de que sí hay un acto de traición a la patria, y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos a negar cualquier solicitud de concesión para su explotación y tenemos facultades para hacerlo”, advirtió el presidente.

López Obredor adelantó que revisará las concesiones para saber si alguna empresa explota el mineral en México y dijo estar dispuesto a ir ante los tribunales para defender los recursos naturales del país por cualquier demanda que pueda recibir su postura.

Decía el general Cárdenas, creo que es una frase de los magonistas: ‘quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria’. Es una frase del general, pero también Ricardo Flores Magón lo había dicho antes”, sentenció AMLO.

Ante los planes y advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, la compañía Bacanora Lithium Plc, que está en proceso de ser adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium Co., señaló que continuará con la construcción de la primera mina de litio en México.

La mina sigue en camino de comenzar la producción en 2023", respondió la empresa a través de un correo electrónico emitido el viernes 8 de octubre, un día después de las declaraciones del presidente.

No respaldaré la reforma: Claudia Ruíz Massieu

Ante la incertidumbre sobre si los legisladores priistas romperán su alianza con el PAN y apoyarán la reforma, Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió una posición firme en cuanto a no respaldar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Soy miembro del partido que propuso el modelo actual. Es un modelo en el que yo creí y en el que yo creo”, enfatizó la senadora priista, quien consideró que, de aceptarse la reforma, sería un retroceso en la política energética de este país.

En entrevista, la senadora indicó que no ve un lado positivo a la reforma eléctrica y afirmó que la iniciativa propuesta por el ejecutivo federal no generará desarrollo ni creará empleos, tampoco va generar energías limpias, ni a brindar la energía a precios accesibles para las familias mexicanas.

Ruiz Massieu aseveró que, con este modelo, la Comisión Federal de Electricidad tendría la facultad para monopolizar toda la cadena, desde la generación, producción, comercialización y transmisión de la energía. “Es monopolio porque va a determinar las tarifas, es juez y parte del proceso”, añadió.

La legisladora detalló que aplicar esta reforma violaría también compromisos internacionales como el T-MEC, tratados comerciales y de inversión; así como compromisos con la comunidad internacional en materia de cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero.

Claudia Ruíz Massieu puntualizó que este modelo representa una regresión al implementado en 1975 y dijo que de suceder esto, no habría manera para garantizar el abasto de electricidad a las familias, industrias y comercios.

También es una contra reforma energética. Habría un enorme impacto en el sector de hidrocarburos, impacto sobre Pemex y por supuesto en el medio ambiente”, resaltó la exdirigente nacional del PRI.

Por último, la senadora comentó que en el grupo parlamentario de la cámara de Diputados como en la del Senado del PRI no se ha manifestado el sentido del voto, pero comentó que hay muchos priistas que no coinciden con la iniciativa y que, por el contrario, coinciden con su punto de vista en torno a no querer respaldar esta contra reforma energética. Sin embargo, expuso que se ha dicho en la cámara que van a tener un parlamento abierto para escuchar a los expertos en el tema.

Desde otra perspectiva, Rocio Nahle García, responsable de la Secretaría de Energía, nos comenta que la nacionalización del litio podría ser un acto de gran importancia como lo fue en 1938 la expropiación del petróleo por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

El litio es similar al petróleo, pues es un mineral estratégico al que nosotros y las siguientes generaciones deberíamos darle un buen uso”, explica la funcionaria, pero aclara que el Gobierno de México aún no cuenta con las cifras exactas que tiene el país sobre el cotizado producto.

Además, la funcionaria federal recalca que la reforma explica que no habrá nuevas concesiones para la explotación del litio, pero aclara que los permisos que ya se habían emitido seguirán vigentes mientras cumplan con los requisitos que solicitará el Gobierno de México.

Lo dice claramente la reforma, no va a haber concesiones para la explotación y aquellas empresas que ya estaban en ello, que nada más se han identificado ocho a través de la Secretaría de Economía, donde tiene la Dirección de Minas, que demuestren que ya tienen una inversión en la explotación y un avance, se respetará, hasta ahorita de esas ocho tenemos detectado solo una”, concluyó Nahle.

