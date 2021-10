Distrito de Riego 018 es “viable” pero políticas del uso de agua deben cambiar

Ciudad Obregón, Sonora.- El Distrito de Riego 018 es la ‘manzana de la discordia’ en la actual disputa por el agua; políticos, empresarios y productores han debatido el tema en un sinfín de ocasiones, todos desde su punto de vista. De un lado, se asegura la inexistencia del líquido prometido a los Yaquis y del otro hay quienes "creen" que el agua sí les va a alcanzar como por obra de magia.

Sin embargo, para los científicos, el tema sobre la disponibilidad de agua en la cuenca del Río Yaqui va mucho más allá, es un poliedro con bastantes aristas de las que no se habla. Más allá de filias y fobias, investigadores entrevistados por TRIBUNA coinciden en que "sí es posible" lograr un ahorro hídrico para otorgar los poco más de 500 millones de metros cúbicos necesarios para la etnia Yaqui, claro haciendo los ajustes necesarios, sobretodo en la agricultura.

El investigador en políticas públicas, Nicolás Pineda Pablos, abre la conversación al poner los datos duros sobre la mesa, primeramente recuerda que el escurrimiento anual del Río Yaqui es de 3 mil 151 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua en promedio, esto tomando en consideración las grandes variaciones anuales, es decir hay años donde la aportación es mucho menor.

Otro dato, es que la cuenca tiene tres presas con una capacidad de almacenamiento total de 7 mil 008 millones de metros cúbicos, señala que en junio de 2021 el almacenamiento de las presas era de apenas mil 918 millones de metros cúbicos. Por ello, Pineda Pablos enfatiza que es necesario tener un "modelo que plantee el promedio de escurrimiento que tiene el río y se valore cuáles son los intereses que hay que impulsar", ya que se necesitan casi 500 millones de metros cúbicos más para dotar el Distrito de Riego 018.

Para que el agua alcance para todos, explica que es necesario plantearse sí se quiere tener una productividad netamente agrícola tomando en consideración que los cultivos del Valle del Yaqui y Mayo se enfocan al trigo y maíz (75 por ciento de la superficie del Distrito 041 es dedicada al trigo) los cuales "consumen mucha agua y producen poco empleo".

"Hay tres cambios fundamentales: 1) recubrimiento de canales, 2) tecnificar el riego, que el riego que se lleva a cabo no sea por gravedad o por inundación, no es que este mal, pero es un sistema que consume mucha agua y existen muchos riegos tecnificados que te dan lo que la planta necesita y 3) cambiar a cultivos más productivos, es decir una convergencia".

Sobre este último punto, el investigador ve como principal problema la "zona de confort" en la que los agricultores han estado los últimos casi 50 años. "Dicen que es muy cómodo, porque el negocio con el precio de garantía le da para vivir bien al agricultor, comprarse su pickup, tener una buena casa y sus vacaciones cada año.

Esa es una zona de confort que si cambian de cultivo pues les cambia todo el calendario porque hay un periodo de aprendizaje y la economía ya no les da. Sin embargo, con los anteriores puntos se pudiera economizar más de la mitad de riego del Valle del Yaqui y me refiero no para darle a Hermosillo, sino a los Yaquis".