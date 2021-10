Sopas instantáneas, comida arraigada en la 'pirámide nutricional' de los cajemenses

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a su poca disponibilidad de tiempo para hacer comida en sus hogares, sus ajustados horarios laborales o simplemente por el poco tiempo que tarda el producto en estar listo, decenas de cajemenses han integrado las sopas instantáneas en su 'pirámide nutricional'.

Ciudadanos expresaron a TRIBUNA que lejos de buscar sus aportaciones en el tema de nutrición, consumen este tipo de sopas ya que resultan accesibles y rápidas. También aseguraron que es una de las opciones más atractivas para personas foráneas o para quienes pasan el mayor tiempo de su día trabajando en oficina.

Incluso hay quienes defienden que estas sopas instantáneas tienen más beneficios que otro tipo de comida 'chatarra'. Esto último, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informara que podría cancelar la venta de estos productos en México por su alto riesgo para la salud.

COSTUMBRE EN CAJEME

TRIBUNA realizó un sondeo con habitantes del municipio para conocer la frecuencia con la que estos recurren al consumo de sopas instantáneas.

Es una buena opción para muchas personas y esto se debe a que es un producto barato y rápido de preparar. En mi caso yo sí consumo estas sopas instantáneas porque tengo muy poco tiempo para comer en el trabajo", dijo Francisco Cuen, ciudadano del municipio.

Explicó que en Cajeme es tan común ver a los ciudadanos integrar este tipo de productos en su ‘carrito básico’, que, en su opinión, ya podría catalogarse como comida típica de la región. "Es casi cultura, sobre todo para personas foráneas", expresó.

Ramón Flores, habitante de la colonia Centro, coincidió en que la ciudadanía recurre día a día a las tiendas para adquirir este producto.

DESINTERÉS POR LA SALUD

Jared Estefanía, licenciada en Ciencias de la Nutrición, aseguró que la baja cultura saludable que hay en este municipio es una de las principales razones por las que los ciudadanos optan por esta clase de alimentos.

De manera general ha sido muy difícil tratar de inculcar cierta cultura saludable en Sonora y en Cajeme. En el caso particular de las sopas instantáneas sabemos que muchas veces recurren a ellas por ser una opción económica, pero las personas realmente pueden recurrir a otros alimentos más saludables, que incluso puede salir más baratos", explicó.

Recordó que aunque por muchas personas es considerada una buena opción, en el tema de nutrición no es así. "Si bien contiene las calorías que se recomiendan para un snack, no cumple con los nutrientes que debe de tener, la verdad no merece estar en la alacena de las personas", concluyó.

