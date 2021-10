Alimentación y pobreza, cuando la canasta básica es un lujo para las familias sonorenses

Ciudad Obregón, Sonora.- En Sonora, una cuarta parte de la población vive contando los centavos para ver si puede comprar un kilo de frijol o debatiendo entre adquirir huevos, leche o tortillas, porque aunque los tres elementos son esenciales, su salario no permite llevarse al plato más de uno.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, es importante abordar la incertidumbre alimentaria del cual son víctimas casi el 30 por ciento de los sonorenses debido a factores como la pobreza, el alza de la canasta básica y el bajo porcentaje de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Sonora aumentó de 25.5 por ciento a 28.3 por ciento la pobreza laboral, es decir cerca de 900 mil personas se encuentran en una situación donde sus ingresos no son los suficientes para comprar una canasta básica.

Esto crea una deficiencia nutricional al interior de las familias, quienes se ven obligados a comprar pensando en cantidad sobre la calidad pese a estar conscientes de los riesgos que pueda traer para su salud.

En entrevista con TRIBUNA, la licenciada en Nutrición, Jared Estefanía, comentó que uno de los factores claves de esta problemática es que los precios de los alimentos básicos suben con bastante frecuencia, mientras que esto no sucede con el salario mínimo.

Por supuesto que afecta la nutrición de las familias. Comer sano no debería de ser caro, sin embargo el detalle es que el costo de los productos y el salario mínimo no concuerdan. Esto hace que las personas, sobre todo las de escasos recursos, consigan los alimentos que pueden llevar a sus casas por su situación económica, sin importar que estos no tengan el valor nutricional que deben tener", explicó.