"No deben dejarse engañar": AMLO toma medidas contra la venta ilegal de terrenos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El número de denuncias por ventas ilegales de terrenos campestres en distintos municipios de Sonora ha ocasionado que desde Palacio Nacional se empiecen a tomar medidas para detener estas “tranzas”, como lo llamó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el jueves 7 de octubre durante su conferencia de prensa mañanera.

La gente no debe dejarse engañar por las llamadas ‘empresas inmobiliarias' que construyen en terrenos no legalizados y no podrán entregarles escrituras, o las que venden viviendas mal hechas construidas en sitios peligrosos.

El Gobierno Municipal de Hermosillo ya inició distintos procesos judiciales y administrativos en contra de al menos 14 desarrollos por diversas irregularidades.

La capital del estado no es el único municipio de Sonora en donde se han denunciado la venta de lotes campestres, sobre todo en Bahía de Kino y San Pedro El Saucito, pues lo mismo ha sucedido con Guaymas, en San Carlos; así como en Puerto Peñasco y Álamos.

El atractivo de estos lotes de terreno es que se encuentran por debajo del precio normal en los que se venden, sin embargo, cuando las personas terminan de realizar los pagos por la propiedad no cuentan con las escrituras.

Por ello, el abogado Héctor Contreras Pérez declaró para un medio, que las demandas contra de desarrolladores campestres fueron luego de que los compradores se dieron cuenta que la propiedad les fue vendida por una persona que no era el dueño o porque las colindancias no corresponden o no contaban con la autorización judicial o el Ayuntamiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las denuncias se deben hacer cuando los compradores se den cuenta de dichas irregularidades.

Todo eso que se parece, todavía, entonces que no se permita, que cuando se quiera dar un permiso para construcción, que se denuncie y que todos ayudemos porque fue un desorden, una anarquía.

Sin embargo, también dijo que este problema se debía resolver con ayuda de los gobiernos locales. “Esto depende de autoridades estatales y locales; todavía hay lugares donde se siguen haciendo esos negocios ilícitos”.

SE PRONUNCIA EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ante estos señalamientos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que se encuentra resolviendo la problemática que existe en el estado.

Estamos promoviendo una reunión, le he pedido al Secretario de Gobierno que se reúna con los presidentes municipales de Hermosillo y Obregón para revisar eventuales irregularidades. Creo que debemos poner manos al asunto de tal manera que, la adquisición de predios de esta naturaleza no ponga en riesgo los intereses de las familias que los adquieren", dijo.

El Registro Agrario Nacional (RAN) informó que los terrenos vendidos son de origen ejidal, nacional o privado. Y es que son los municipios los encargados de otorgar los permisos para la venta de los terrenos, por lo que el gobernador recalcó que buscará que se informe sobre la situación para que no afecte el patrimonio de los ciudadanos.

Hace unos meses, se denunció que había venta ilegal de terrenos en la invasión Tres Reinas, por lo que el entonces presidente municipal, Fermín González Gaxiola, dijo que tenía un censo establecido para la regularización ante el Cabildo, así como una imagen satelital para realizar las asignaciones.

La vocera de la invasión, Gabriela Pereda acusó a Nancy González, líder de Tres Reinas, de vender terrenos que no le pertenecen por la cantidad de 9 mil pesos. De acuerdo con la mujer que denunció a la vendedora, la líder tiene 8 terrenos en la misma localidad, además dijo que no ayuda a los habitantes que más lo necesitan, pues se aprovecha de ellos.

Ya vendieron todo lo que pudieron

El entonces alcalde de Hermosillo dijo que siempre se han vendido terrenos, aprovechándose de las personas más humildes.

TRES REINAS

Javier Luján Espinoza, director general de Comunicación Social, mencionó que el número de familias que viven en Tres Reinas es de 430, según el censo elaborado por el Ayuntamiento y en caso de haber más lotes disponibles, las personas interesadas pueden acercarse para hacer los procedimientos correspondientes y es debido al número de lotes que se encuentran en proceso de regularización.

Una familia afectada, que pidió no revelar su identidad, mencionó que adquirieron un lote en San Pedro El Saucito por menos de 30 mil pesos; sin embargo, con el paso de los años no recibieron las escrituras del predio, por lo que decidieron denunciar ante las autoridades del estado.

En un principio pensamos que era un negocio bueno para nuestro patrimonio, pero nos vendieron gato por liebre.

De acuerdo con varios medios, se han reportado proyectos campestres que venden terrenos de hasta 250 metros cuadrados por menos de 20 mil pesos, mientras que si el terreno es financiado puede costar hasta 60 mil; además que los de mil metros cuadrados tienen un valor de 200 mil.

En un periódico estatal se mencionó que durante una entrevista con Marlon Iván Félix, representante legal de la firma Campestres Jiménez, explicó que no todos los terrenos se pueden escriturar porque hay unos lotes que compraron los derechos ejidales y no han terminado el trámite en el Registro Agrario Nacional.

El abogado en presencia de uno de los propietarios de esta inmobiliaria aseguró que en lotes que son adquiridos de forma directa con particulares se escrituran al momento de hacer la compra en una sola exhibición.

Hay campestres que compraron los derechos ejidales y estamos haciendo la tramitación a través del Registro Agrario Nacional y hay otros predios que se han comprado directamente a particulares y se llevan las escrituras ante notario, depende de que campestres sean, son diferentes circunstancias jurídicas, dijo para dicho periódico.

BUSCAN UNA SOLUCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante la conferencia de prensa que se tiene alguna solución como sucede al sur del país, cuando en Playa del Carmen se compraban terrenos irregulares.

Se busca que sean zonas amplias, lo estamos haciendo en Quintana Roo, por el crecimiento anárquico desordenado se invadieron áreas naturales y se despojó a ejidatarios; hay casos como La Colosio, en Playa del Carmen, en donde cientos de lotes se están trabajando, lleva años, pero hice el compromiso. También en Cuernavaca, y lo estamos haciendo en otras partes.

En Quintana Roo, los ejidatarios dieron a conocer que muchas personas se adueñaron de grandes extensiones e invadieron tierras ejidales, por lo que dijeron no se va a permitir que se sigan dando estas situaciones en el campo. Y es que está situación ha generado el cierre de los terrenos, causando molestias a los productores, quienes expusieron esta demanda para buscarle solución y evitar que se siga adueñando de estos espacios. De igual forma, se aclaró que todos pueden trabajar la tierra, pero nadie puede apoderarse de grandes extensiones.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará al funcionario Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, para que pueda explicar de qué manera puede ayudar el gobierno federal en el caso de Sonora.

Raymundo Yanes Gámez, encargado del despacho del Registro Agrario Nacional (RAN), mencionó durante una entrevista que una manera de evitar la compra de un terreno irregular es acudir ante un notario a solicitar la escrituración, pero si es ejidal de tipo asentamiento humano, la asamblea ejidal será quien autorice la venta y luego el RAN cancela los certificados parcelarios y expide los títulos de propiedad.

José Eufemio Carrillo Atondo, extitular de la CIDU, dio como recomendación en una entrevista que se verifique bien el estatus de los permisos que tienen estos campestres para que no vayan a adquirir un problema sobre la situación de estos desarrollos inmobiliarios.

